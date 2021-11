Frittiertes Gemüse oder überbackener Käse sind in Gasthäusern auf dem Land oft die einzigen vegetarischen Gerichte. Foto: HandmadePictures Getty Images/iStockphoto

Wer sich heutzutage vegetarisch oder vegan ernähren möchte, hat es prinzipiell nicht schwer. Der anhaltende Trend, auf Fleisch und Fleischprodukte zu verzichten, zeigt sich seit mehreren Jahren nicht nur in sozialen Medien, Kochbüchern oder dem erweiterten Angebot in Supermärkten, sondern auch beim Essengehen. Vor allem in Städten hat sich die vegetarische Küche in Gasthäusern etabliert. Es gibt mittlerweile nicht nur eine größere Auswahl an fleischlosen Gerichten auf den Speisekarten, sondern auch Lokale, die ausschließlich vegetarisches oder veganes Essen anbieten. Das war nicht immer so, und in manchen, meist ländlicheren Regionen, ist es für Vegetarierinnen und Vegetarier auch heute noch oft schwierig, genussvoll auswärts Essen zu gehen. Das bestätigt dieses Posting:

Allerdings tut sich dahingehend etwas – immer öfter hört man von Lokalen in kleinen Ortschaften oder sogar von Berghütten, die rein vegetarische Kost anbieten. So wurde beispielsweise die Franz-Fischer-Hütte im Salzburger Lungau erst kürzlich für die vegetarische und vegane Küche ausgezeichnet. "filos xenos" gibt eine weitere Empfehlung für Wanderer:

Wo kann man auf dem Land gut vegetarisch essen gehen?

Welche Erlebnisse hatten Sie als Vegetarierin oder Vegetarier bei Gasthausbesuchen im ländlichen Raum? Hat sich das über die Jahre verändert? Welche Lokale können Sie empfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 12.11.2021)