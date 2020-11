Mit "Assassin's Creed Valhalla" lässt uns Ubisoft dieses Jahr in die großen Stiefel der Wikinger schlüpfen.

Die Gaming-Welt dreht sich aktuell primär um den Start der neuen Konsolen Xbox Series S bzw. X (10. November) und PS5 (19. November). Passend dazu erscheinen in diesem Monat auch die größten Blockbuster-Games des Jahres, wenn auch kaum welche davon exklusiv für Next-Gen. Zumindest werden so viele Spieler in den Genuss der folgenden Games kommen.

"Assassin's Creed Valhalla"

System: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Release: 10. November 2020

Entwickler: Ubisoft

Nach dem kommerziellen Erfolg der letzten beiden Teile wird wohl auch Valhalla seine Fans finden. Als Schauplatz dient im mittlerweile zwölften Teil der Hauptserie das Leben der Wikinger und deren Raubzüge in Richtung England. Kenner der Serie Vikings werden sich schnell wohlfühlen, Assassin's Creed-Vertraute finden viele bekannte Features, aber auch Neues. So sind Sie nicht nur allein unterwegs, sondern müssen dieses Mal primär als Gruppe – respektive Clan – aktiv sein. Es gilt, zum Beispiel Festungen einzunehmen und neues Land zu entdecken. Als zusätzlicher Motivator dient euer Dorf, das Ihr im Laufe des Spiels von einem Zeltlager zu einer Siedlung ausbauen könnt. Neue Gebäude bringen etwa verbesserte Waffen oder stärkere Mitstreiter.

Minispiele, Rap-Battles und die Möglichkeit, fischen zu gehen, runden das umfangreiche Action-RPG wunderbar ab. Nicht unwichtig: Alle Ubisoft-Spiele können für PS4 und Xbox One gekauft werden und dann via Software-Update auf die jeweilige Next-Gen-Version kostenlos aktualisiert werden. Dann sieht das Spiel noch um ein ganzes Stück schicker aus.

"Watch Dogs: Legion"

System: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Release: 10. November 2020

Entwickler: Ubisoft

Der dritte Teil der Serie entführt uns in ein futuristisches London, das Sie als Hacker unsicher machen. Die Story dreht sich um die voranschreitende Technisierung und Überwachung der Bevölkerung durch große Corporates, und Sie wollen dem natürlich einen Riegel vorschieben.

Das einzigartige Feature des Spiels ist, dass Sie jeden Charakter auf der Straße für Ihre Organisation rekrutieren können. Das klingt umfangreicher, als es ist, weil sich viele Figuren in ihrer Spielweise stark ähneln, dennoch ist die Idee eine interessante. In den Missionen selbst, die gewohnte Open-World-Kost bieten, darf man zumeist den Weg freischießen oder aber technische Gimmicks nutzen.

Aktuelle Kritiken loben die verschiedenen Möglichkeiten, um die Missionen lösen zu können, die witzigen Gadgets und die thematisch an die Realität angelehnte Handlung. Mangelnde Innovation und wenig Abwechslung im späteren Verlauf werden als Kritikpunkte genannt für Watch Dogs: Legion. So bleibt es wohl Geschmackssache, ob Sie sich in das Hacker-Abenteuer werfen wollen.

"Cyberpunk 2077"

System: PS4, Xbox One, PC

Erscheint: 10. Dezember 2020

Entwickler: CD Projekt Red

Als möglicher "Game of the Year"-Kandidat gehandelt, wurde Cyberpunk 2077 zuletzt zum bereits dritten Mal verschoben. Seit April warten wir auf das Spiel, aber im Dezember soll es dann wohl endlich so weit sein. Dieses Jahr zwar nur noch für die aktuelle Konsolengeneration verfügbar, soll Cyberpunk 2077 neue Maßstäbe in Sachen Open-World-Games setzen.

Die Macher der Witcher-Spiele lassen uns das Abenteuer aus der Egoperspektive erleben und bieten neben zahlreichen Dialogen, die uns in die Welt eintauchen lassen, auch massig Action. Autoverfolgungsjagden, Schusswechsel und auch der Einsatz von Implantaten in den verschiedensten Ausführungen sollen das Spiel zu einem einmaligen Erlebnis machen.



Auf der Suche nach dem "Chip der Unsterblichkeit" gilt es zudem, schwerwiegende Entscheidungen zu treffen, die den Spielverlauf nachhaltig verändern. Eine sehr dicht inszenierte Welt, die sogar GTA V übertrumpfen soll, wird die lange Wartezeit hoffentlich wert gewesen sein. Versionen für PS5 und Xbox Series X/S werden wohl erst 2021 aufschlagen, müssen aber nicht neu gekauft werden, sofern man das Spiel schon erstanden hat.

"Demon's Souls"

System: PS5

Erscheint: 12. November 2020

Entwickler: From Software

2009 war ein denkwürdiges Datum. Es war der Start der Souls-Reihe, die speziell mit den Dark Souls-Spielen eine starke Fangemeinde aufbauen konnte. Demon's Souls markiert den Ursprung, damals noch auf PS3, und ist dieses Jahr einer der wenigen Exklusivtitel zum Start der PS5.

Von Grund auf überarbeitet, bietet das Game eine beeindruckende Optik und das gewohnt fordernde Gameplay. Das Spiel kann zudem in zwei Modi gespielt werden. Sie entscheiden sich zwischen 4K-Auflösung und 30 Frames pro Sekunde oder aber dynamischem 4K und 60 Frames pro Sekunde. Dankbar darf man zudem für das starke Verkürzen der zermürbenden Ladezeiten nach jedem Tod sein.

Wer Demon's Souls noch nicht gespielt hat oder die Erinnerung von vor elf Jahren zurückholen will, der kann sich dieses Game in jedem Fall vormerken.

"Call of Duty Black Ops: Cold War"

System: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Release: 13. November 2020

Entwickler: Treyarch

Der Kalte Krieg liegt schon einige Jahre zurück, war aber prägend für eine ganze Generation. Stellvertreterkriege, das Rennen zum Mond und andere geschichtsträchtige Events werden nun in einer der berühmtesten Shooter-Reihen zumindest in einer fiktiven Anlehnung aufgearbeitet.

Ende der 80er-Jahre angesiedelt, wird man trotz des Geheimdienstsettings klassisches Call of Duty-Gameplay erleben. Erstmals darf man jedoch einen Charakter erstellen und diesem eine kleine Hintergrundgeschichte verpassen. So sollen sich Multiple-Choice-Dialoge anders gestalten und sogar zu unterschiedlichen Enden führen. Inszenatorisch warten wie gewohnt Explosionen, laute Straßenschlachten und sehr unterschiedliche Settings – etwa Vietnam oder Russland.

Groß geworden ist die Serie auch dank des Multiplayer-Modus. Dieser bietet im Vergleich zu Warzone wieder klassische Schlachten, wie man sie aus der Serie kennt. Unterschiedliche Maps, etwa mit Seilen verbundene Schiffe oder Hochhäuser im Miami der 1980er-Jahre, versprechen Abwechslung.

"Pokémon Schwert und Schild"



System: Nintendo Switch



Release: erhältlich

Entwickler: Game Freak / Nintendo



Den kommerziell erfolgreichsten "Blockbuster" des Jahres hatte Nintendo mit Animal Crossing: New Horizons bereits im März, das auch dank Corona zu einem der meistverkauften Spiele 2020 wurde. Im Weihnachtsgeschäft sorgt für die Japaner deshalb voraussichtlich "nur" eine Neuauflage für die meiste Furore.



Bereits vor rund einem Jahr erschienen die zwei Spiele Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Dieser Tage legt Nintendo die zwei Games neu auf, beide jeweils auch inklusive der beiden DLCs Die Insel der Rüstung und Die Schneelande der Krone. Letzteres ist erst seit Ende Oktober 2020 erhältlich.

Besitzer der Originalspiele werden den Kauf wohl überdenken, wer vor einem Jahr nicht zugeschlagen hat, der bekommt jetzt ein großes Paket Pokémon, das ihn bzw. sie mehrere Wochen beschäftigen wird.



