Der Lainzer Tiergarten kann nämlich einiges – zu jeder Jahreszeit. Die Wildschweine verziehen sich an stark frequentierten Sonntagen zwar in die (relative) Tiefe des Waldes, die für Spaziergängerinnen und Spaziergänger deshalb "off limits" sind. Wer aber am frühen Morgen oder bei wirklich schlechtem Wetter unterwegs ist, trifft sie überall – und tut gut daran, sich bemerkbar zu machen. Dann weichen sie aus.

Ich kam vor langer Zeit einmal aus der falschen Windrichtung und stand plötzlich mitten auf dem Weg zwischen einer Bache (also Wildscheinmama) und ihren Frischlingen. Die Mutter fand das gar nicht lustig und stürmte auf mich los. Aber zum Glück waren die Ferkel rascher an mir vorbei als die Mutter bei mir – und die Familie bog ins Dickicht ab. So was kann auch böse ausgehen, kommt aber extrem selten vor: Ich war unaufmerksam gewesen und zur falschen Zeit aufgetaucht.