Konsole und Zubehör schon ab 12.11.2020 erhältlich? Das wäre die erste gute Nachricht in diesem Jahr.

Foto: Reuters

Die Playstation 5 ist ausverkauft. Überall. Vorbestellungen sind schon nach dem Sony-Event im Oktober nicht mehr möglich. Das Auftauchen der Konsole auf willhaben oder eBay zum Release ist genauso wahrscheinlich wie verwerflich.

Eine Woche früher

Nun gibt es aber zumindest für Vorbesteller eine frohe Botschaft. Media Markt scheint in einer automatisierten Email Kunden darüber informiert zu haben, dass die Konsole bereits am 12.11.2020 ausgeliefert wird, also genau eine Woche vor dem offiziellen Release-Datum. In der Nachricht wird aber auch ein "Bedauern" über die Verschiebung ausgedrückt, was in diesem Zusammenhang keinen Sinn macht.



Weder Sony noch Media Markt haben die Emails offiziell bestätigt. Somit bleibt abzuwarten, ob die kurz entfachte Vorfreude am Ende nicht doch enttäuscht wird.

Abgesehen von der Konsole selbst, wurde für das Zubehör und die Spiele zum Start der 12.11.2020 bereits als mögliches Versanddatum bestätigt. (red, 03.11.2020)