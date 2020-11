Drei junge Männer, die Hilfe leisteten, werden in sozialen Netzwerken als Helden gefeiert

Drei junge Männer werden nach dem Anschlag auf diversen Social-Media-Kanälen als selbstlose Retter gefeiert, auch Innenminister Karl Nehammer fand bei seiner Pressekonferenz eine lobende Erwähnung.

ORF

Zwei türkischstämmigen Kampfsportler haben nach eigenen Angaben einer älteren Frau und einem angeschossenen Polizisten geholfen. Wie einer der beiden schildert, hätten sie noch einen "letzten Kaffee vor den Ausgangssperren" trinken wollen, dabei seien sie "mitten im Gefecht gelandet". Zunächst hätten sie einer älteren Dame geholfen, sich in Sicherheit zu bringen. Danach entdeckten sie einen verwundeten Polizisten, der augenscheinlich "schwer getroffen" worden war. "Wir konnten nicht zuschauen", sagte der junge Mann in dem Video. Daher habe er ihn gemeinsam mit seinem Begleiter geschultert und zum Krankenwagen gebracht.

Selbst hätten sie leichte Verletzungen davongetragen. Am Ende der Schilderung betonte der Mann: "Wir türkisch-stämmige Muslime verabscheuen jegliche Art von Terror, wir stehen zu Österreich, wir stehen für Wien. Wir respektieren Österreich." Egal was passiere, "wir sind jederzeit zu Hilfe bereit".

"Gestern war natürlich Angst dabei. Ich war voller Adrenalin. Aber Angst lässt einen Sachen machen, für die man sonst nicht fähig wäre", sagt einer der beiden gegenüber dem Kurier. Dieser berichtet auch über einen weitere Person, die den angeschossenen Polizisten hinter einer Betonbank in Sicherheit gebracht und Erste Hilfe geleistet habe, noch bevor dieser von dem Duo zum Rettungswagen geschleppt wurde.

Osama Joda, der bei McDonalds am Schwedenplatz arbeitet, meint zum Kurier über den Attentäter: "Er versteckte sich in einer geschlossenen Garagenausfahrt und feuerte auf Passanten." Er und sein Filialleiter hätten sich versteckt und hinter einer Betonbank in Sicherheit gebracht. Als zwei Polizisten zur Hilfe kamen, hätte der Attentäter auch auf sie das Feuer eröffnet, wobei ein Beamter getroffen wurde. Er habe den Polizisten dann hinter die Betonbank gezogen und versucht, die Blutung zu stoppen. Der Attentäter feuerte unterdessen weiter und flüchtete erst, nachdem weitere Polizisten dazustießen.

Die Familie des jungen Palästinensers kam im Vorjahr in die Schlagzeilen, weil sie ein Haus in der niederösterreichischen Gemeinde Weikendorf kaufen wollten, was der Bürgermeister zunächst abgelehnt hatte, nach einem Rechtsstreit wurde dann aber doch eingelenkt, wie DER STANDARD berichtete. (red, 3.11.2021)