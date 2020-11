Schwelgt wehmütig in Erinnerungen: Kirin Kiki als hilfreiche Japanerin Yu in Doris Dörries "Kirschblüten & Dämonen", Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Constantin Film / Olga Film / Mathias Bothor

7.00 WAHLMORGEN

US-Wahl 2020 – Die Entscheidung Heißt der US-Präsident für die nächsten vier Jahre Joe Biden oder wieder Donald Trump? Margit Laufer und Tarek Leitner informieren über die wichtigsten Ergebnisse und Entwicklungen der Wahlnacht. Bis 9.30, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Liken, daten, löschen – Liebe und Sex in Zeiten des Internets Hat das Internet die Partnersuche wirklich einfacher gemacht? Oder hat Dating nicht nach wie vor viel mit Arbeit zu tun, wie eine Historikerin in der Doku meint. Auch Wie wir morgen Liebe machen widmet sich im Anschluss um 21.05Sexualität und Erotik im digitalen Zeitalter. Bis 21.05, 3sat

20.15 DRAMA

Kirschblüten & Dämonen (D 2018, Doris Dörrie) Den Tod seiner Eltern (Hannelore Elsner und Elmar Wepper) hat Karl (Golo Euler) auch zehn Jahre später nicht überwunden, als plötzlich die Japanerin Yu vor der Tür steht. Diese hatte sich einst in Tokio um seinen Vater gekümmert. Teils surreale Fortsetzung von Doris Dörries Film Kirschblüten – Hanami aus dem Jahr 2008. Bis 22.05, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

US-Wahl Mit einer von Armin Wolf präsentierten ZiB Spezial startet ORF 2 einen Hauptabend, der ganz im Zeichen der US-Wahl steht. Um 21.05 liefert das Weltjournal Spezial: Der lange Weg zum Sieg ein Porträt des künftigen Präsidenten. Nach der ZiB 2 um 22.00 wird am Runden Tisch bei Patricia Pawlicki über die möglichen Folgen der Wahl diskutiert. Zum Schluss gibt es um 23.00 das Weltjournal Spezial: Das Weiße Haus – Hinter den Kulissen. Bis 21.15, ORF 2

20.15 DOK 1

Bauer unser (A/B/F 2016, Robert Schabus) Wie schaut die Landwirtschaft im frühen 21. Jahrhundert aus? Robert Schabus liefert mit seinem Dokumentarfilm ein vielstimmiges Porträt, das unterschiedlichste bäuerliche Betriebe ebenso einschließt wie Vertreter von Politik und Wirtschaft. Bis 21.40, ORF 1

Trailer zu "Bauer unser". KinoCheck Home

22.05 DOKUMENTATION

Toni Morrison – Amerikas Gewissen (F 2020, Claire Loborey) Die im vergangenen Jahr verstorbene afroamerikanische Schriftstellerin Toni Morrison setzte sich in ihrem Werk mit rassistischer Gewalt auseinander. Ausgehend von ihrem Roman Menschenkind entwirft die Doku ein Porträt der Literaturnobelpreisträgerin. Bis 23.00, Arte

22.35 THRILLER

No Country for Old Men (USA/MEX 2007, Ethan und Joel Coen) Ein Kriegsveteran findet in der texanischen Wüste eine Leiche und viel Geld, ein Killer (Javier Bardem) heftet sich an seine Fersen. Die Coen-Brüder von ihrer blutigsten Seite. Bis 1.00, Kabel 1

23.00 COMING-OF-AGE-DRAMA

Ava – Plötzlich erwachsen (F 2017, Léa Mysius) Die 13-jährige Ava (Léa Mysius) erfährt, dass sie wegen einer Erkrankung ihr Augenlicht verlieren wird. Im Urlaub lernt sie einen Herumtreiber kennen, mit dem sie ihrem alten Leben entflieht. Bis 0.45, Arte

Trailer zu "Ava – Plötzlich erwachsen". epd Film