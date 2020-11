Die Hintergründe des Anschlags vom Montagabend sind noch nicht restlos aufgeklärt, fest steht, dass vier Menschen in der Wiener Innenstadt vom Attentäter ermordet wurden, der selbst von der Polizei erschossen wurde.

Doch die politische Debatte darüber, wie Österreich auf den Terrorangriff reagieren soll, hat bereits begonnen. Der mutmaßliche Angreifer, Sympathisant der radikalislamischen IS-Miliz, wurde in Österreich vorzeitig aus der Haft entlassen. Er hatte versucht, sich dem IS anzuschließen, und war eigentlich zu 22 Monaten Haft verurteilt worden. Über diese Haftentlassung wird ebenso diskutiert werden wie über die Frage, wie solche Attentate verhindert werden können.

Muss sich etwas ändern?

Braucht es mehr Polizei, mehr Überwachung möglicher Gefährder, mehr Deeskalationsprogramme? Welche Schritte muss eine offene Gesellschaft unternehmen, um sich gegen den Terror zu schützen?

Darüber wollen wir in einer Expertenrunde bei "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei ist der Sicherheitsexperte Reinhard Kreissl. Der Rechts- und Kriminalsoziologe leitet das Vienna Centre for Societal Security. Zu Gast ist außerdem Ruth Wodak, die prominente Sprachwissenschafterin, und schließlich Thomas Schmidinger, zu dessen Arbeitsschwerpunkten Jihadismus zählt.

Stellen Sie Ihre Fragen

Wird das eine Belastungsprobe für den Zusammenhalt und die Freiheit in unserer Gesellschaft? Müssen sich polizeiliche und rechtliche Rahmenbedingungen ändern? Über all das wollen wir diskutieren. Sie haben Fragen an unsere Expertinnen oder wollen einfach mitdiskutieren? Posten Sie hier im Forum, die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Debatte am Mittwochnachmittag. Moderator: András Szigetvari. (red, 3.11.2020)