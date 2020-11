Trump oder Biden

20.421 Postings

US-Wahl 2020: Trump reklamiert Wahlsieg für sich – Auszählung läuft noch

Biden schlägt sich nicht so gut wie in den Umfragen prognostiziert. Florida geht an Trump, Arizona an Biden – Trump spricht von "Betrug am amerikanischen Volk" und kündigt an, den Obersten Gerichtshof einzuschalten