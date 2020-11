In den letzten Jahren entstanden in Norwegen einige spannende Unterkünfte, die durch ihr außergewöhnliches Design punkten. Wir stellen ein paar vor

Auch wenn eine Reise nach Norwegen angesichts der prekären Corona-Situation kaum möglich ist, haben wir hier ein paar Unterkünfte zusammengestellt, die man bei der Planung eines Trips in den hohen Norden ins Auge fassen könnte.

Flokehyttene

Flokehyttene Foto: Holon Arkitektur

In Sveio, nördlich der Stadt Haugesund und direkt an der felsigen Nordseeküste, befinden sich die Flokehyttene. Jede der kubistisch wirkenden Holzhütten ist 18 Quadratmeter groß und bietet Platz für fünf Personen, einschließlich Küche, Wohnzimmer, Kamin und Toilette. Eine davon ist speziell für Radfahrer konzipiert und kann bis zu zehn Personen beherbergen. Durch die Panoramafenster kann man gut geschützt den Blick über das Meer genießen, Sonnenuntergänge und Winterstürme beobachten.

Woodnest

Woodnest

Eingebettet in die raue Natur Norwegens bietet Woodnest zwei luxuriöse Baumkronenhäuser mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchenzeile, Bad und auch eine Fußbodenheizung für den Winter. Die Baumhäuser befinden sich einem Wald mit Blick auf den Hardangerfjord in Nähe der Stadt Odda. Sie bieten einen Panoramablick über den Fjord und die schneebedeckten Berge. Highlights, wie die Trolltunga, der Königin Sonja Panorama Wanderweg, der Låtefossen Wasserfall, der Buergletscher, der Folgefonna Gletscher und der See Bondhusvatnet liegen in der nahen Umgebung.

The Bolder Sky Lodges

The Bolder Sky Lodges JJ exploring

In der Nähe des weltberühmten Preikstolen, 604 Meter über dem Meeresspiegel, befindet sich The Bolder mit einem fantastischen Blick über den Lysefjord. The Bolder umfasst zwei Sky Lodges, die sich spektakulär am Rande eines Waldes erheben. Beide sind 22 Quadratmeter groß und bieten alles, was man an Komfort benötigt, darunter zwei Doppelzimmer, Küche, Bad und Esszimmer mit Blick auf den Fjord. Beide Lodges, die wien auf dem Kopf stehendes "L" aussehen, wurden auf Säulen gestellt, um so wenig Fläche wie möglich zu verbauen.

The Arctic Hideaway

The Arctic Hideaway Håvard Lund

The Arctic Hideaway befindet sich in Fleinvær, einer Gruppe kleiner Inseln, in der Nähe der Stadt Bodø, wo das Klima besonders rau ist. Die zehn holzverkleideten Häuschen, Fischerhütten nachempfunden, aber jede für sich sehr unterschiedlich, liegen einem ruhigen und wilden Gebiet. Sie bieten Platz für bis zu zehn Personen. Der gesamte Komplex besteht aus vier Schlafeinheiten, einem Badehaus, einem Saunahaus, einem Küchenhaus, einem Atelierhaus, einer Lounge und einem Himmel- und Meeres-Observatorium. Das Gebäudeensemble hat eine ganze Reihe von Preisen gewonnen und wurden vom lokalen wie auch internationalen Umfeld in den höchsten Tönen gelobt. Künstlerinnen und Künstler kommen aus aller Welt, um diesen Ort zu erleben.

Hardanger Panorama Lodge

Hardanger Panorama Lodge

Elf Meter über dem Boden hat man in einer Baumkronenhütte einen spektakulärem Blick auf den Hardangerfjord. Die Lodge in Ulvik ist auf Säulen gebaut und bietet ein Wohnzimmer mit Panoramafenstern, drei Schlafzimmer für sechs Personen, ein Badezimmer und eine Küche und ist für die kalten Wintermonate isoliert. Im Sommer kann man hier wandern, zum Beispiel auf den Gipfel des Kvasshovden auf 1.030 Meter, im Winter Skifahren. Der Apfelwein in der Gegend soll auch nicht schlecht sein.

Tungestølen

Tungestølen

Am 12. Juni dieses Jahres öffnete die Tungestølen Turisthytte (Touristenhütte) in der Nähe von Lustre im Sognefjord seine Türen. Tungestølen wurde von Snøhetta entworfen und ist eine architektonische Reaktion auf die sich ändernden Wetterbedingungen in der Region. Umgeben von einer dramatischen Landschaft mit steilen Bergen auf allen Seiten, liegen die fünfeckigen Hütten auf einem Hügel am Fuße des Skyttarpiggen. Man blickt über das Langedalen-Tal, an dessen Ende sich ein massiver Gletscher befindet. Tungestølen ist unter anderem Ausgangspunkt für erfahrene Wanderer, die in geführten Gruppen lokale Gletscher besteigen können möchten.

Manshausen

Manshausen

Jenseits des Polarkreises in Manshausen, einer Insel mit einem alten Handelsposten, befindet sich diese gleichnamige Unterkunft Manshausen. Der Komplex besteht aus 14 Gebäuden, darunter sieben Seehütten. Darüber hinaus bietet Manshausen ein Restaurant, eine Bibliothek, eine Sauna und einen Whirlpool. Der Komplex gehört dem Polarforscher Børge Ousland und ist der Ausgangspunkt für Aktivitäten wie Kajakfahren, Tauchen, Radfahren, Wandern und Klettern und natürlich Nordlichtbeobachtungen im Winter. (red, 4.11.2020)

