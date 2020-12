Tequila Blanco überrascht mit den Aromen von Zimt, Orange und Mandeln. Foto: Hersteller

Es ist sehr wahrscheinlich, dass jeder von uns schlimme Erinnerungen an Tequila-Abende in der Jugend hat. "Als Jugendlicher hast du aber nicht den Tequila getrunken, den du bei uns bekommst", entgegnet die sehr engagierte Kellnerin in einer der spannendsten Tequila-Bars in Hamburg, The Chug Club.

Und sie sollte recht behalten. Als sie eine Batterie von Mini-Tequila-Cocktails auf den Tisch stellt, ändert sich die Einstellung zur mexikanischen Spirituose bei allen am Tisch anwesenden Personen grundlegend.

Voraussetzung für derlei Geschmacksexperimente ist allerdings ein ausgezeichnetes Grundprodukt. Salz und Zitrone sind nicht jene Zutaten, die man für den Tequila von El Rayo Reposado benötigt. Mit Eis, Dry Tonic und einer Grapefruit-Zeste wird das Agaven-Destillat perfekt in Szene gesetzt und präsentiert sich als hervorragender Aperitif.

Der in Kupferstills destillierte und anschließend in ehemaligen amerikanischen Whiskey-Eichenfässern gereifte Tequila Blanco überrascht mit den Aromen von Zimt, Orange und Mandeln. Ja, auch so kann ein Tequila schmecken. (Alex Stranig, RONDO, 11.12.2020)