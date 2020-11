Kleider sprechen lassen

Couture-Kleid von Victor & Rolf von 2020 Foto: The Metropolitan Museum of Art

Eine Schau über die vergangenen 150 Jahre in der Mode (im Bild ein Couture-Kleid von Victor & Rolf von 2020) ist im Metropolitan Museum in New York zu sehen. Die Ausstellung "About Time: Fashion and Duration" lässt sich außerdem auf dem Youtube-Kanal des Museums entdecken.

"About Time: Fashion and Duration" läuft noch bis zum 7. Februar 2021 im New Yorker Metropolitan Museum.





Süßer Stubentiger

Gucci-Brosche aus Perlen Foto: Hersteller

Wer auf der Suche nach einem stubenreinen Haustier ist, mag sich vielleicht die Gucci-Brosche aus Perlen zulegen, via Mytheresa. 490 Euro

www.gucci.com





Politisches Bekenntnis

Socken "mit Haltung" Foto: Hersteller

Hinter den Socken "mit Haltung" stecken Harald Triebnig und Matthias Köb. Beim Kauf eines Paars gehen zwei Euro an House of Hope. 15 Euro

www.mithaltung.at





Nobler Stift

Bentley-Kollektion von Graf von Faber-Castell Foto: Hersteller

Wenn man sich schon keinen echten Bentley leisten kann, dann vielleicht einen Stift aus der Bentley-Kollektion von Graf von Faber-Castell. Ab 490 Euro

www.graf-von-faber-castell.at





Frischer Kick

Nars Orgasm X Cheek Blush Foto: Hersteller

Wer sich einen frischen Touch in grauen Zeiten verpassen will, hat mit dem Nars Orgasm X Cheek Blush die beste Palette. 39 Euro

www.douglas.at





Gute Sache

Versteigerung zugunsten der Ronald McDonald Kinderhilfe Foto: Hersteller

Wohltätigen Vereinen fehlt durch Pandemie und Lockdown, die die Möglichkeiten, Charity-Events zu veranstalten, um Geld für die gute Sache zu sammeln. Dabei sind die Institutionen gerade jetzt auf Spenden angewiesen! Auf einer Online-Auktionsplattform der Ronald McDonald Kinderhilfe können Werke von Franz-Josef Baur und anderen Künstler ersteigert werden. Die so gesammelten Spenden kommen zu 100 % der Kinderhilfe zugute, die Familien mit akut oder chronisch schwer kranken Kindern in den fünf österreichischen Kinderhilfe Häusern (zwei davon in Wien) ein "Zuhause auf Zeit" bietet.

www.kinderhilfe.at/onlineauktion





Cooler Thron

Lounge-Chair von Bene Foto: Hersteller

Zur Produktfamilie "Ports" gehört auch dieser Lounge-Chair, den das Duo Pearson Llyod für Bene entworfen hat. Preis auf Anfrage

www.bene.com

(RONDO, 16.11.2020)