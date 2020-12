Was beim Wohnungskauf schiefgehen kann: Drei Betroffene berichten

Problemfall 1: Untreuer Treuhänder

"Die Verkäuferin unserer Wohnung im 15. Bezirk hat darauf bestanden, dass ein Treuhänder alle Verträge abwickelt. Also ging unser Geld auf sein Treuhandkonto. Die Grunderwerbssteuer und die Eintragungsgebühr mussten wir auf ein normales Geschäftskonto des Treuhänders einzahlen. Das hatte angeblich den Grund, dass diese Dinge damit leichter abgewickelt werden können. Also haben wir 11.200 Euro auf dieses Konto überwiesen.

Ein halbes Jahr nachdem wir in die Wohnung eingezogen waren, kam ein Brief vom Finanzamt, dass ich ihnen die 8.000 Euro Grunderwerbssteuer schulde. Ich bin aus allen Wolken gefallen und habe versucht, den Treuhänder zu erreichen. Als ich ihn schließlich ans Telefon bekam, behauptete er, das Geld sei eh schon überwiesen. Er meinte, er würde das klären. Ich habe ihm das geglaubt und zugewartet. Einen Monat später habe ich wieder bei ihm angerufen. Da meinte er, er liege im Krankenhaus und könne das gerade nicht klären. Da wurde ich skeptisch und wollte eine Überweisungsbestätigung sehen. Die hat er mir geschickt. Bei näherer Recherche stellte sich heraus: Die war gefälscht.

Ich hab ihn schließlich angezeigt. Es gab ein Gerichtsverfahren, er wurde wegen Betrugs und Fälschung von Urkunden verurteilt. Er hat dann noch Strafminderung bekommen, weil er versprochen hat, alles zurückzuzahlen. Kurz darauf ging er in Insolvenz. Zwei Drittel der veruntreuten 11.200 Euro bekam ich am Ende zurück. Wir waren auch irrsinnig lange nicht im Grundbuch. Man stellt sich Eigentum so toll vor, weil man nie wieder Miete zahlen muss. Aber uns hat dieser Wohnungskauf so viele Nerven gekostet, und ich war sehr lange sehr knapp bei Kassa. Seit einem halben Jahr habe ich aber damit abgeschlossen. Mittlerweile bin ich happy in dieser Wohnung."

Problemfall 2: Vom Kauf zurückgetreten

"Wir haben vor eineinhalb Jahren nach langer Suche eine Wohnung in einem Gründerzeithaus im 15. Bezirk gefunden, das gerade generalsaniert wurde. Ich bin beim Kauf echt auf Nummer sicher gegangen: Ich habe mir Rat bei einem Rechtsanwalt geholt und eine Gutachterin beauftragt. Sie hat im Vorfeld herausgefunden, dass die Balkone, die im Zuge der Sanierung errichtet werden sollten, noch nicht einmal baugenehmigt waren, meinte aber, das Vorgehen sei nicht unüblich in der Branche.

Der Bauträger hat mir nach einigem Hin und Her angeboten, ein Rücktrittsrecht im Kaufvertrag einzuräumen. Da habe ich mir gedacht, das wird schon passen. Wir haben den Kaufvertrag dann im Juni 2019 unterschrieben. Die Wohnung an sich war ja fast fertig, nur die Balkone fehlten weiterhin. Im Frühjahr hat sich die Sache dann zugespitzt. Ich habe Druck gemacht, weil ich wissen wollte, was jetzt mit der Genehmigung ist. Da hieß es schon vage, dass sich der Einzugstermin vielleicht verschiebt. Dann erfuhr ich, dass eine Vertragsergänzung überlegt wurde und dass die Balkone also erst später eingebaut werden sollen. Bei meiner Recherche habe ich aber erfahren, dass die Balkone viel zu groß geplant waren und statisch gar nicht möglich wären.

Der Geschäftsführer des Bauträgers war ewig nicht erreichbar, dann hat er versucht, mich um den Finger zu wickeln: 'Frau Magister, Frau Magister.' Er schob die fehlende Genehmigung auf einen Clinch mit der Baupolizei. Mir war das alles dann zu viel Ungewissheit. Im Juni habe ich von meinem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht. Auf 30.000 Euro bin ich trotzdem sitzen geblieben, etwa die Finanzierungskosten, die Küchenplanung oder die Bonitätsprüfung. Die versuche ich nun einzuklagen. Und meine Wohnungssuche geht weiter."

Problemfall 3: Falscher Erstbezug

"Vor eineinhalb Jahren haben wir unsere Dachgeschoßwohnung im 14. Bezirk bezogen. Einen Tag später hat uns unser Nachbar darauf aufmerksam gemacht, dass die Wohnung nicht, wie vom Makler behauptet, Erstbezug war. Es stellte sich heraus, dass die Wohnung schon zweimal verkauft und sogar ein halbes Jahr bewohnt worden war – und die Käufer jedes Mal aufgrund von schweren Mängeln vom Kauf zurückgetreten waren.

Wir sind aus allen Wolken gefallen und haben sofort ein Rücktrittsschreiben an den Verkäufer verfasst, der darauf nicht einging. Zwei Tage später haben wir Klage eingereicht und wollten per einstweiliger Verfügung erwirken, dass der Treuhänder unser Geld nicht an den Bauträger überweisen darf. Nur wurde dem nicht stattgegeben.

In unserem Haus wurde besonders bei den Allgemeinflächen gepfuscht, etwa was den Brandschutz angeht. Isolierungen fehlen, bei der Fassade gibt es Probleme, die Stiege entspricht nicht den Normen. Sollte etwas passieren, sind wir haftbar. Anfangs haben wir gedacht: Wir leben in einem Rechtsstaat, was soll uns passieren? Aber eineinhalb Jahre später wissen wir: Es wird einem nicht geholfen. Man zahlt tausende Euro für Anwälte, die einem auch nicht helfen.

Wir haben den Prozess zwar gewonnen. Aber der Kauf wurde bisher nicht rückabgewickelt. Stattdessen wurde die Firma verkauft. Da läuft derzeit ein Exekutionsverfahren. Wir werden das Geld, das wir für unsere Wohnung bezahlt haben, und die seither entstandenen Kosten sicher nicht mehr zurückkriegen. Uns geht es aber auch um Gerechtigkeit. Was wir anderen raten: unbedingt vorab die Nachbarn fragen, ob mit dem Haus alles in Ordnung ist. Und statt einer Neubauwohnung lieber eine Bestandswohnung kaufen, bei der nicht plötzlich unzählige Mängel zum Vorschein kommen." (Franziska Zoidl, 30.12.2020)