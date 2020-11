Was gab Ihnen in den letzten Tagen, den Umständen zum Trotz, Hoffnung und ein gutes Gefühl? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum!

Ein Blumenstrauß für Sie. Foto: gettyimages/istockphoto/OksanaKiian

Keine Frage, es war eine harte Woche. Und es ist erst Mittwoch. Terror und eine Nacht voll Angst in Wien. Gleich darauf eine nervenaufreibende US-Wahlnacht, die kein Ende zu finden scheint. Und all das während der ersten beiden Tage des zweiten Corona-Lockdowns, der uns noch die nächsten Wochen begleiten wird. Ja, es ist bisweilen nicht so leicht, positiv zu bleiben. Doch es ist möglich. Denn auch in den schwierigsten Zeiten gibt es schöne Momente.

So kann man aus der Reaktion der Wiener Bevölkerung auf den Anschlag Hoffnung ziehen: Menschen, die in der Stadt Gestrandeten Unterschlupf anboten oder selbstlos und unter Lebensgefahr Verletzten zu Hilfe kamen, Hotels und Taxifahrer, die kostenfrei ihre Dienste anboten, um zu helfen. Und auch im Kleinen findet man schöne Momente: wenn sich die Katze schnurrend neben einen auf das Sofa setzt, wenn man nach getaner Arbeit einen ausgedehnten Spaziergang macht oder Menschen trifft, die einem wichtig sind. Wenn man ein richtig gutes Buch liest und noch die Hälfte vor sich hat, wenn der raffinierte Kuchen gelingt, wenn man ein Verschönerungsprojekt der eigenen vier Wände abgeschlossen hat.

Was gibt Ihnen ein gutes Gefühl?

Welche Momente waren in letzter Zeit – trotz aller Herausforderungen – einfach nur schön? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum! (aan, 4.11.2020)