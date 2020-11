Das Galaxy Z Flip soll einen Nachfolger bekommen – wann ist allerdings derzeit noch unklar. Foto: Proschofsky / STANDARD

Geht es um faltbare Smartphones versucht sich Samsung derzeit an zwei verschiedenen Formfaktoren. Da wäre das größere Galaxy Z Fold 2, das ein Art Mischung aus Smartphone und Tablet darstellt. Dann gibt es aber auch noch das Galaxy Z Flip, das von den Abmessungen her eher an ein klassisches Klapphandy erinnert, und insofern auch deutlich kleiner ausfällt.



Wartezeit

Das erste Z Flip wurde bereits Anfang 2020 vorgestellt, in der Logik der jährlichen Smartphone-Zyklen bedeutet dies, dass eigentlich die Vorstellung eines Nachfolgers an der Reihe anstehen sollte. Der Konjunktiv ist hier aber entscheidend: Denn wie sich nun herausstellt, dürften sich die User noch etwas länger gedulden müssen.

Das Galaxy Z Flip 2 soll erst im Sommer 2021 erscheinen. Das behauptet zumindest Ross Young von DisplaySearch. Dessen Informationen zufolge soll Samsung den Marktstart von Anfang des Jahres nach hinten verschoben haben. Einen Grund dafür kann Young zwar nicht anführen, in der Vergangenheit waren seine Informationen aber immer sehr zuverlässig.

Ursachenforschung

Eventuell könnte es sich dabei auch um ein marktstrategisches Umdenken handeln. Würde eine Vorstellung des Z Flip 2 Anfang 2020 doch bedeuten, dass es parallel zum Galaxy S21 auf den Markt kommt. Eine Verschiebung könnte sowohl Vor- als auch Nachteile haben, je nach Betrachtungsweise. So wäre denkbar, dass manche Käufer bereits beim S21 zuschlagen und dann später am Z Flip 2 nicht mehr interessiert sind. Andererseits könnte man auch argumentieren, dass eine getrennte Veröffentlichung dem Gerät mehr Aufmerksamkeit beschert und die Summe der Verkäufe von S21 und Z Flip 2 dann höher sind. (red, 4.11.2020)