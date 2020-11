Foto: Regina Hendrich

15-mal wurde sie seit April geändert – die Covid-19-Maßnahmenverordnung. Dazu kommen fundmentale Neuschaffungen und Änderungen der zugrundeliegenden Gesetze, mehr als 20 Covid-19-Gesetze allein, plus Epidemiegesetz, plus Novellen überall in der Rechtsordnung. Bei all dem geht es vor allem um elementare rechtsstaatliche Fragen mit erheblichen Auswirkungen auf Einzelne und die Gesellschaft, wie Nikolaus Forgó in seinem STANDARD-Blog "Minima Digitalia" schreibt.

Diskussionsrunde

Diese rechtsstaatlichen Fragen werden am Donnerstag um 18 Uhr in einem Livestream mit Expertinnen und Experten diskutiert. Dabei werden auch Fragen der STANDARD-Userinnen und -User aufgegriffen. Die Gäste der Diskussionsrunde sind:

Nikolaus Forgó: Vorstand des Instituts für Innovation und Digitalisierung an der Universität Wien

Franz Merli: Professor am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien

Magdalena Pöschl: Professorin am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien

Gabriele Scherndl: Chronik-Redakteurin bei DER STANDARD

Der Livestream startet am Donnerstag um 18 Uhr. Danach wird die Diskussion an dieser Stelle zur Nachschau bereitgestellt. Department of Innovation and Digitalisation in Law

(5.11.2020)