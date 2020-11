Mit einer Mail an: remarkable@derstandard.at bewerben! Das Los entscheidet über die Auswahl der 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Unterrepräsentierten Gruppen mehr Platz und mehr Sichtbarkeit verschaffen – das ist das Ziel der Initiative #IamRemarkable. Vor fünf Jahren hat Googlerin Anna Vainer beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen, dass manche Gruppen, darunter auch Frauen, kaum jemals zur Sichtbarkeit gelangen und ohne Stimme am gesellschaftlichen Gestaltungsrand stehen. So entstand diese Initiative, die seither mit einem Train-the-Trainer-Konzept gewachsen ist. 150.000 Menschen in 140 Ländern haben seither Workshops durchlaufen und Begleitung erfahren für ihr Empowerment, persönlich und in Fragen des Joberfolgs.

Heuer findet die #IamRemarkable-Woche ab 9. November erstmals global statt und damit auch erstmals in Österreich. Herzstück ist in jedem Land ein rund 90minütiger Workshop, der Selbstvermarktung und Selbstvertrauen lehrt.

DER STANDARD ist Kooperationspartner in Österreich. Interessentinnen und Interessenten können sich ab jetzt bis zum Montag, 9. November, via Mail an: remarkable@derstandard.at bewerben. Über die Teilnahme von 15 Ausgewählten entscheidet das Los, sie erhalten dann den Teilnahmelink für Google Meet. Der Workshop für Österreich findet am Freitag, 13. November, von 13.00 bis 14.30 Uhr statt.