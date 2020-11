Ermittlungsbehörden untersuchen europaweit das Netzwerk des Wien-Attentäters Foto: APA/EPA/Bruna

Der Terrorist K.F., der am Montag in Wien vier Menschen ermordet hat, sympathisierte davor schon jahrelang mit radikalislamischer Ideologie. Bereits bekannt ist, dass er wegen einer versuchten Ausreise in damaliges IS-Gebiet in Syrien verurteilt worden ist. Aus den Akten zu diesem Prozess geht hervor, dass K.F. schon 2016, also im Alter von 16 Jahren, eine berüchtigte Moschee in der Hasnerstraße in Wien-Ottakring besucht hat. Dort soll einst auch der prominenteste österreichische Islamist, Mohamed M., gepredigt haben – er reiste später nach Syrien, führte eine deutschsprachige Brigade für den IS an und wurde dann bei einem Drohnenangriff getötet.

In der Hasnerstraße betete auch der Konvertit Lorenz K., der im Jänner 2017 wegen "dringenden Tatverdachts" verhaftet wurde. Er soll einen zwölfjährigen Deutschen zu einem Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt angestiftet haben. Die Ausführung scheiterte nur, weil die Zündung der Bombe nicht funktioniert hatte. Lorenz K. bastelte auch selbst an Sprengstoff, 2018 wurde er zu neun Jahren Haft verurteilt.

Diesen Sommer sorgte Lorenz K. wieder für Schlagzeilen, weil er offenbar in der Justizanstalt Graz-Karlau Zugriff auf ein internetfähiges Smartphone erlangt hatte. Daraufhin soll er mit anderen IS-Unterstützern kommuniziert haben. Ob zwischen dem Attentäter K.F. und Lorenz K. eine Verbindung besteht, wird momentan intensiv geprüft.

Das Netzwerk von Ebu Tejma

Zwei Festnahmen in der Schweiz und die Verbindung zu Lorenz K. legen nahe, dass auch K.F. vom Hassprediger Mirsad Omerovic alias Ebu Tejma zumindest indirekt beeinflusst worden sein könnte. So gilt Lorenz K. als glühender Anhänger von Tejmas Predigten. Tejma, der 2014 festgenommen wurde und eine zwanzigjährige Haftstrafe verbüßt, hatte auch Verbindungen in die Schweizer Stadt Winterthur. Ein dort ansässiger Extremist, der nach Syrien reisen wollte, sprach gegenüber Schweizer Behörden von engem Kontakt mit Tejma.

Ausgerechnet in Winterthur kam es nun auch im Zusammenhang mit dem Wiener Attentäter zu Festnahmen. Zwei Männer sind in Untersuchungshaft, es handelt sich laut der Schweizer Justizministerin um "Kollegen" des Wieners K.F., die drei sollen sich auch physisch getroffen haben.

Kontakte nach Deutschland

Auch die deutschen Behörden untersuchen intensiv Verbindungen von K.F. im deutschsprachigen Raum. Ermittlerkreise bestätigten gegenüber Abgeordneten sogenannte "Kennverhältnisse" von K.F. nach Deutschland. Es gab also Kontakt; unklar ist noch, wie viel. In mindestens einem Fall wird davon ein aktuelles Ermittlungsverfahren berührt. K.F. war jedenfalls im Schengen-Informationssystem und bei Europol vermerkt.

Ein wichtiger Ansatzpunkt ist die versuchte Ausreise von K.F. nach Syrien im Herbst 2018; in einem "Safe House" des IS soll er auf Deutsche getroffen sein. Deren Identität ist derzeit noch unklar. Ebenso ist nicht klar, mit wem K.F. im Juli 2020 in die Slowakei fuhr, um Munition zu kaufen. Die slowakischen Behörden informierten ihre Kollegen in Österreich jedenfalls über die Aktivitäten.

Identifiziert wurde bereits die Handfeuerwaffe, die K.F. am Montag in Wien benutzt hat. Dabei handelt es sich um eine Tokarew. Bei der Kalaschnikow-ähnlichen Waffe dürfte es sich um einen Nachbau aus dem damaligen Jugoslawien handeln, möglicherweise um eine Zastava M70. (Fabian Schmid, 4.11.2020)