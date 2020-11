Trump oder Biden

Knappes Rennen bei US-Wahl: Trump reklamiert Sieg für sich, obwohl Auszählung noch läuft

Biden schlägt sich nicht so gut wie in Umfragen erwartet. Nevada stoppt die Auszählung und wartet auf Briefwahlstimmen, Biden führt dort knapp. Trump spricht von "Betrug am amerikanischen Volk" und kündigt an, den Obersten Gerichtshof einzuschalten