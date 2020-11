Über welche Fehler können Sie einfach nicht hinwegsehen?

Es ist eine Krux mit der deutschen Rechtschreibung! Und der Einfluss verschiedener Dialekte in Österreich macht es nicht leichter. Vieles wird anders geschrieben, als es gesprochen wird. Sympatisch, skruil, Email oder entgültig – alles nicht so einfach. Oft hapert es auch bei folgenden Wörtern: Weis, weiß, seid, seit, Tod, tot– klingt doch alles ähnlich. Auch die Apostrophe haben's in sich: Info's, Snack's, Peter's, für's. Ebenso das stumme h:

Peinlich erheiternd

Während man in Chats oder Online-Foren vermutlich über derartige Fehler hinwegsehen kann oder darüber lacht, irritieren einen falsche Schreibweisen im beruflichen Kontext eher. Das betrifft Bewerbungsschreiben, aber auch E-Mails von Kollegen oder Texte, die von Vorgesetzten kommen.

Welche Rechtschreib- und Grammatikfehler stören Sie besonders?

Und welche machen Sie? Weisen Sie andere auf die fehlerhafte Schreibweise hin? Tauschen Sie sich im Forum über die schlimmsten Schreibfauxpas aus! (mawa, 9.11.2020)