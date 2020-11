Bauern wehren sich mit gerichtlichen Einsprüchen, Gutachten, Demonstrationen und sogar mit Hungerstreik: "Am Schauplatz – Enteignet", ORF 2, 21.05 Uhr.

19.40 REPORTAGE

Re: Mehr Sinn statt Gier – Kapitalismus neu gedacht Firmenchefs der sogenannten Purpose-Bewegung verfolgen einen radikalen Ansatz: Sie enteignen sich selbst und stellen über ein Stiftungsmodell sicher: Gesellschafter können keine Gewinne mehr entziehen, die Firma nicht verkauft und der Unternehmenszweck nicht geändert werden. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Man lernt nie aus (The Intern, USA 2015, Nancy Meyers) Die Gründerin eines E-Commerce-Modeunternehmens (Anne Hathaway) in New York stellt im Rahmen eines Gemeindeprojekts einen 70-jährigen Witwer (Robert De Niro) als Praktikanten ein. Der erweist sich in Nancy Meyers’ Komödie an verschiedenen Fronten als überaus hilfreich. Bis 22.10, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Die zerrissene Gesellschaft: Wenn Ungerechtigkeit spaltet Der Film zeichnet die evolutionsbiologischen Spuren unseres Gerechtigkeitsempfindens nach und zeigt in sozialpsychologischen Experimenten, welche Formen von Gerechtigkeit – Bedarfs-, Leistungs- und Verteilungsgerechtigkeit – für den Zusammenhalt einer Gesellschaft wichtig sind. Im Anschluss diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen ab 21 Uhr, wie man dieser Spaltung entgegenwirken kann. Bis 22.00, 3sat

20.15 DISKUSSIONEN

Runde der ChefredakteurInnen Ingrid Thurnher lädt eine "Runde der ChefredakteurInnen" zur Diskussion über das innenpolitische Geschehen der vergangenen Tage. Anschließend geht es um 21.05 in Politik live um die US-Wahl. Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Enteignet Derzeit gebe es in Österreich so viele Enteignungen wie schon seit den 1930er-Jahren nicht mehr, das behauptet ein Salzburger Verein. Auf Basis von oft historischen Gesetzen werden im öffentlichen Interesse viele Großprojekte realisiert. Das Recht des Einzelnen ist oft weniger wert als das Interesse der Allgemeinheit. Gudrun Kampelmüller war in ganz Österreich unterwegs und hat die oft verzweifelten Kämpfe um Wälder, Wiesen und Privathäuser beobachtet. Bis 22.00, ORF 2

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: USA nach der Wahl – Legt Trump erst richtig los? Bei Michael Fleischhacker diskutieren STANDARD-Journalist Eric Frey, Publizist Roger Köppel, Autorin Bettina Röhl und Schauspieler Ron Williams. Bis 23.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco: Baustelle Erinnerung Wie private Unternehmen von den beispiellosen Verbrechen der SS profitiert haben – und wie sie heute versuchen, diese schwere moralische Bürde zu bewältigen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Kabarettist Thomas Stipsits, Aktivistin Nini Tsiklauri, Psychotherapeut Michael Lehofer und der Diözesanbischof von Innsbruck, Hermann Glettler. Bis 0.05, ORF 2