Tim Wellens hat erneut alle hinter sich gelassen. Foto: AFP/ MIGUEL RIOPA

Ourense – Der Belgier Tim Wellens hat am Mittwoch im Sprint einer Sechser-Ausreißergruppe die 14. Etappe der Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der auch schon auf dem fünften Teilstück siegreiche Lotto-Profi setzte sich auf dem hügeligen Teilstück von Lugo nach Ourense vor Michael Woods (CAN/EF) und Zdenek Stybar (CZE/Deceuninck) durch. An der Spitze der Gesamtwertung brachte der 205-km-Abschnitt in Galicien keine Veränderungen.

Es führt weiterhin der slowenische Titelverteidiger Primoz Roglic (Jumbo) 39 Sekunden vor Richard Carapaz (ECU/Ineos). Dritter ist 47 Sekunden zurück der Brite Hugh Carthy (EF). Auch Felix Großschartner (Bora) behielt seinen siebenten Platz mit etwas mehr als sieben Minuten Rückstand. Der Oberösterreicher kam zeitgleich mit den Topfavoriten im Hauptfeld fast vier Minuten nach den Ausreißern ins Ziel. Am Donnerstag folgt ein erneut welliges Teilstück, das mit 231 Kilometern das längste der diesjährigen Vuelta-Ausgabe ist. (APA, 4.11.2020)

Radsport-Ergebnisse Vuelta a Espana vom Mittwoch:

14. Etappe, Lugo – Ourense (204,7 km): 1. Tim Wellens (BEL) Lotto 4:37:05 Std. – 2. Michael Woods (CAN) EF – 3. Zdenek Stybar (CZE) Deceuninck – 4. Dylan van Baarle (NED) Ineos, alle gl. Zeit – 5. Marc Soler (ESP) Mocistar +0:11 Min. – 6. Thymen Arensman (NED) Sunweb +0:13 – 7. Pierre-Luc Perichon (FRA) Cofidis +3:11 – 8. Dan Martin (IRL) Israel Start-Up +3:44 – 9. Gonzalo Serrano (ESP) Caja Rural – 10. Primoz Roglic (SLO) Jumbo, alle gl. Zeit. Weiter: 15. Felix Großschartner (AUT) Bora, gl. Zeit.

Gesamtwertung: 1. Roglic 53:57:05 Stunden – 2. Richard Carapaz (ECU) Ineos +0:39 Min. – 3. Hugh Carthy (GBR) EF +0:47 – 4. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up +1:42 – 5. Enric Mas (ESP) Movistar +3:23 – 6 Wout Poels (NED) Bahrain +6:15 – 7. Großschartner +7:14 – 8. Alejandro Valverde (ESP) Movistar +8:39 – 9. Aleksander Wlasow (RUS) Astana +8:48 – 10. David de la Cruz (ESP) UAE +9:23