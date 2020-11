Wird die erste transsexuelle State-Senatorin der USA: Sarah McBride.

Foto: AFP / Saul Loeb

"Morgen wird anders", lautet der Leitsatz im Leben von Sarah McBride. 2016 rief sie ihn bei einer geschichtsträchtigen Rede auf dem Parteitag der Demokraten ins Publikum. 2018 machte sie ihn zum Titel ihrer Memoiren, und nun, 2020, hat die 30-Jährige als neue State-Senatorin in Delaware erneut die Möglichkeit, das Morgen mitzugestalten.

Schon als Teenager unterstützte McBride Demokraten in Delaware im Wahlkampf. Unter ihnen war auch Beau Biden, der inzwischen verstorbene Sohn des demokratischen Präsidentschaftsanwärters Joe Biden. Dieser nennt McBride seither eine "Biden honoris causa", ein Mitglied seiner Familie.

Mit 21 Jahren, am letzten Tag ihrer Amtszeit als Studentensprecher, outete sich McBride in der Studentenzeitung ihrer Universität als Transfrau. Die darauffolgende nationale Medienaufmerksamkeit nutzte sie, um für LGBTQI-Anliegen einzutreten. Als Praktikantin der Obama-Regierung trug sie diese Themen auch ins Weiße Haus.

Aktivistin für LGBTQI-Rechte



Zurück in ihrem Heimatstaat Delaware kämpfte McBride als Aktivistin und Lobbyistin dafür, transsexuelle Menschen vor Diskriminierung zu schützen. Mit Erfolg: Im Sommer 2013 wurde ein umfassendes Gesetz erlassen, das die Bewohner Delawares davor schützt, aufgrund ihrer Geschlechteridentität am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche oder von öffentlichen Stellen diskriminiert zu werden.

Für ihren Einsatz erhielt McBride den "Order of the First State", die höchste zivile Auszeichnung des Staates Delaware. Das Gesetz, sagen ihre Weggefährten, sei großteils ihr Verdienst. McBride hatte ihre persönliche Geschichte geteilt, um es auf den Weg zu bringen.

Liebe und Verlust



Diese Geschichte nahm nur Monate später eine tragische Wendung. Wenige Tage nach ihrer Hochzeit erlag McBrides Ehemann Andrew Cray, den sie zuvor gepflegt hatte, einem Krebsleiden. Liebe, Verlust und der Kampf um Gleichheit für Transpersonen lautet daher der Untertitel ihrer Memoiren, die McBride einige Jahre später veröffentlichte. Das Vorwort dazu schrieb ihr Wegbegleiter Joe Biden. Er sei stolz, McBride zu kennen, schrieb er darin, denn sie verändere die Welt.

Genau das hatte McBride auch weiterhin vor: Sie kandidierte für den Senat des Staates Delaware und wurde nun offiziell ins Amt gewählt. Wie bei fast all ihren Errungenschaften ist sie auch hier die erste Transperson, die dieses Amt in den USA ausübt. (Ricarda Opis, 4.11.2020)