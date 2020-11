Wann wussten Sie, dass Sie zusammengehören? Foto: gettyimages/istockphoto/skynesher

Ja, wir leben in außergewöhnlichen Zeiten, die für alle auf mehreren Ebenen herausfordernd sind – für Singles wie für Paare. Doch hat man, noch dazu in einer relativ frischen Beziehung oder in der ersten gemeinsamen Wohnung, die turbulente und von Ungewissheit erfüllte Phase des ersten Lockdowns gemeinsam erlebt und gut überstanden, dann ist das wohl ein sehr gutes Zeichen für die Standfestigkeit der Beziehung.

Es ist oft ein einschneidendes Erlebnis, das zwei Personen endgültig miteinander verbindet. Das kann eine gemeinsam überwundene Lebenskrise sein, der erste gemeinsame Urlaub, bei dem man sich so richtig kennenlernt oder auch der erste gemeinsame Ausflug zum Ikea. Und manchmal hilft auch das Schicksal nach:

Wann wussten Sie, dass Sie zusammengehören?

Gab es ein spezielles Ereignis, das Ihre Zukunft als Paar besiegelt hat? (6.11.2020)