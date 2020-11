Die US-Wahl sorgt für reges Interesse.

Foto: Imago

Während regionale Wahlen selten die Aufmerksamkeit außerhalb des eigenen Kontinents erlangen, ist die US-Wahl ein ganz anderes Thema. Der Kampf um das Weiße Haus und die mögliche Weiterführung der Trump-Präsidentschaft lässt weltweit kaum jemanden kalt. Auch in Österreich wurden die Wahlen intensiv verfolgt. Die aktuellen Google-Trends der letzten Tage zeigen dazu ein deutliches Bild.

Trending, also in den letzten 24 Stunden die am schnellsten aufsteigenden Suchbegriffe in Österreich, waren "election results, "2020 election results", "election results live" und "fox news election results". Letzteres wohl auch deshalb, weil Fox News immer sehr aktuelle Auswertungen anbieten konnte.

Häufig gestellte Fragen zur Wahl

Auch die am schnellsten aufsteigenden Fragen zum Thema werden von Google festgehalten. Hier führt etwa "Wer gewinnt die US Wahl?" und liegt somit vor "Wann gibt es die Ergebnisse für die Wahl in Amerika?" Auch das Thema Wahlmänner scheint hierzulande noch nicht jedem verständlich genug erklärt worden zu sein. Im Vergleich dazu war die in den USA die "trendigste" Frage "How many electoral votes does Nevada have?" (Wie viele Wahlmännerstimmen hat Nevada?).

Beeindruckend auch der Vergleich zu den Wahlen 2016. Laut Google stieg das Suchinteresse bei dieser Wahl in Österreich um +1700%.

Foto: Imago

US-Wahltrends in Österreich (im Vergleich zum Vortag)



"usa briefwahl auszählung" Anstieg +550%

"nevada wahlmänner" Anstieg mehr als +5000%

"arizona wahlmänner" Anstieg mehr als +5000%

"wahlmänner pro staat" Anstieg mehr als +5000%

"pennsylvania wahl" Anstieg +1150%

"trump rede" Anstieg +300%

"jo jorgensen" Anstieg +4800%

"wer ist präsident der usa 2020" Anstieg 1150%

Die Top 10, der am schnellsten aufsteigende Fragen zu den US Wahlen in Österreich

Wer gewinnt die US Wahl?

Wann gibt es die Ergebnisse für die Wahl in Amerika?

Wie funktioniert die US Wahl?

Was sind Wahlmänner?

Wann sind die US Wahlen zu Ende?

Was sind Swing States?

Wie viele Wahlmänner hat die USA?

Um wieviel Uhr ist die US Wahl?

Wahlen in Amerika – Wer liegt vorne?

Wie lange dauert die US Wahl?

Österreich liegt auf Platz 18 jener Länder, die in den letzten 24 Stunden nach dem Begriff "Wahl" gesucht hat. Foto: Google

Top 10 am schnellsten aufsteigende Fragen zu den US Wahlen in den USA

How many electoral votes does Nevada have? (Wie viele Wahlmännerstimmen hat Nevada?)

How many electoral votes does Alaska have? (Wie viele Wahlmännerstimmen hat Alaska?)

Who won the 2020 presidential election of the US? (Wer hat die US Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen?)

How many electoral votes does Maine have? (Wie viele Wahlmännerstimmen hat Maine?)

How many electoral votes does Arizona have 2020? (Wie viele Wahlmännerstimmen hat Arizona?)

Who's winning the 2020 election so far? (Wer führt bei den Wahlen 2020?)

How many electoral votes does Hawaii have? (Wie viele Wahlmännerstimmen hat Hawaii?)

How many electoral votes does Texas have? (Wie viele Wahlmännerstimmen hat Texas?)

Who won Arizona in the 2020 presidential election? (Wer hat Arizona gewonnen bei den US Wahlen?)

How many electoral votes are there per state? (Wie viele Wahlmännerstimmen sind es pro US Bundesstaat? )

Nach Donald Trump haben folgende Länder am meisten gesucht. Österreich liegt bei dieser Suche auf Platz 27. Foto: Google

(red, 5.11.2020)