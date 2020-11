Wann kommt die wirtschaftliche Erholung? Die Prognosen haben sich eingetrübt. Foto: APA

Wien – Noch Anfang Oktober klangen die Ökonomen des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo verhalten optimistisch. Nach dem dramatischen Einbruch der Konjunktur im Frühjahr 2020 und dem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit habe eine deutliche Erholung eingesetzt, die sich fortsetzten sollte.

So wurde für das kommende Jahr ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 4,4 Prozent prognostiziert, die Arbeitslosigkeit sollte weiter zurückgehen. Schon in dieser Einschätzung wurde aber gewarnt, dass ein weiterer Lockdown und eine Zuspitzung der Corona-Krise diese Erwartungen über den Haufen werden könnten. Nun ist genau das eingetreten.

Das Wifo hat den Parlamentsabgeordneten am Donnerstag eine neue Prognose geschickt, die den aktuellen Lockdown in Österreich berücksichtigt. Kurzversion der zentralen Ergebnisse: Der wirtschaftliche Einbruch heuer wird deutlich tiefer sein als angenommen, und von einer Erholung im kommenden Jahr gibt keine Spur mehr. Konkret: War das Wifo zuletzt noch davon ausgegangen, dass die Wirtschaftsleistung 2020 um 6,8 Prozent sinken wird im Vergleich zum Vorjahr, sind es jetzt 9,3 Prozent, die erwartet werden. Statt eines Wachstums um über vier Prozent sagt das Wifo jetzt nur noch ein Plus von 0,4 Prozent voraus für das kommende Jahr voraus. Erst 2022 soll es wieder bergauf gehen.

Investitionen bleiben aus, Budgetzahlen überholt



Statt eines Rückgangs der Arbeitslosigkeit wird diese auch im kommenden Jahr steigen, so die Erwartung: Im Jahresdurchschnitt 2020 werden es 417.000 Arbeitslose gewesen sein, im kommenden Jahr 427.000. Die dramatische Revision der Zahlen ist Folge des neuen Lockdowns. Dieser unterscheidet sich zwar deutlich von jenem im Frühjahr, insbesondere weil der gesamte Handel diesmal geöffnet bleibt. Aber die Restaurants sind für Gäste geschlossen, die Hotellerie musste ebenso zusperren wie die gesamte Freizeitindustrie. Hinzu kommt die gestiegene Unsicherheit durch den Anstieg der Corona-Infektionen, was die Unternehmen und Konsumenten belastet.

Die privaten Konsumausgaben brechen 2020 dramatisch ein und erholen sich 2021 nur langsam. Die Unternehmensinvestitionen bleiben laut Zahlen der Wirtschaftsforscher auch im kommenden Jahr rückläufig. Der Staat investiert laut Wifo-Prognosen zusätzlich, kann allerdings das Minus nicht kompensieren.

Die Exporte leiden natürlich ebenfalls, brechen demnach heuer um 15,4 Prozent ein – im kommenden Jahr findet laut den Erwartungen keine Erholung statt, die Ausfuhren stagnieren.

Interessant sind auch die Budgetzahlen. Für heuer rechnet das Wifo mit einem Defizit von 10,8 Prozent. Im kommenden Jahr sollen es 8,2 Prozent sein. Die Krise würde damit auch die erst im Oktober präsentierten Budgetzahlen von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zur Makulatur werden lassen. Blümel hatte in seinem Budget ein Defizit von knapp über sechs Prozent für das kommende Jahr erwartet. (Gerald John, András Szigetvari, 5.11.2020)