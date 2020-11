Foto: imago/PanoramiC

In der Debatte um den Saisonstart in der Basketball-Profiliga NBA steht eine Einigung bevor. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten werden sich die Klubbesitzer und die Spielergewerkschaft NBPA auf den 22. Dezember verständigen. Der Grunddurchgang ("regular season") soll 72 statt der üblichen 82 Spiele umfassen.

Abstimmung

Die Spielervertreter werden am späten Donnerstagabend (Ortszeit) nach Informationen von ESPN und The Athletic eine Abstimmung durchführen. Zuletzt hatten die Profis einen Start im Januar bevorzugt, da die vergangene Saison erst im Oktober zu Ende gegangen war. Die NBA befürchtet bei einem so späten Termin jedoch zusätzliche Einnahmeverluste von bis zu einer Milliarde Dollar.

Kommt es zur Einigung, könnte die Saison rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) zu Ende gebracht werden, weil die Play-offs am 22. Mai starten und der Meister spätestens am 22. Juli feststehen würde. Die Profis wären für die Nationalteams verfügbar. Außerdem sind die TV-Stationen und ihre Werbepartner dagegen, dass die NBA während der Sommerspiele läuft.

Draft am 18. November

Endet die kommende Saison im Juli, ist im Herbst 2021 wieder ein regulärer Saisonstart möglich. Traditionell geht es im Oktober los. Der diesjährige NBA-Draft findet am 18. November virtuell statt, die Trainingscamps sollen am 1. Dezember öffnen.

Ende Oktober hatten die NBA und die NBPA die Frist zur möglichen Kündigung des Tarifvertrags (CBA) um eine Woche verlängert. Bis Freitag haben beide Seiten Zeit, aus der Vereinbarung auszusteigen. Ziel ist es, sie anzupassen. (sid, 5.11.2020)