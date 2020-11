"1981 – Blick in die Krugerstraße über die Kärntnerstraße hinweg. Der Würstelstand ist noch da, wenn auch in anderer Form und an etwas anderer Stelle – und Benetton ist auf die andere Straßenseite gewechselt", schreibt Wolfgang König, der bereits den ersten Teil unserer Serie mit schönen Fotos bereichert hat!

Haben Sie alte Fotos der Stadt?

Schicken Sie Ihre Aufnahmen mit Beschreibung und Datum (falls vorhanden) an userfotos@derStandard.at! Durch die Übermittlung eines Fotos gewähren Sie dem STANDARD die Nutzungsrechte für die Veröffentlichung auf der Website sowie den Social-Media-Kanälen. Für die Veröffentlichung wird kein Honorar gezahlt. Weiters erklären Sie mit der Übermittlung, alle Rechte am Bild zu besitzen. (mawa, 5.11.2020)

