Tritt am 1. Jänner 2021 an

Giona A. Nazzaro bei seiner Präsentation als neuer Leiter des Locarno Filmfestivals. Foto: EPA/DAVIDE AGOSTA

Locarno – Giona A. Nazzaro wird ab 1. Jänner 2021 neuer künstlerischer Leiter des Filmfestival Locarno. Dies teilte Festivalpräsident Marco Solari am Donnerstag mit. Die bisherige Chefin Lili Hinstin hatte im September die Leitung überraschend zurückgelegt, deren Stellvertreterin Nadia Dresti übernahm daraufhin interimistisch.

Der 1965 in Zürich geborene Nazzarro war in der Vergangenheit für zahlreiche Filmfestivals im In- und Ausland tätig. So ist er etwa seit 2016 Leiter der Kritikerwoche des Internationalen Filmfestivals Venedig und gehört zur Auswahlkommission des Internationalen Filmfestivals Rotterdam (IFFR). Von 2010 bis 2020 war er außerdem Programmgestalter und Kurator für das Festival Visions du Réel in Nyon.

Mit dem Filmfestival Locarno hat Giona A. Nazzaro laut Solari "eine sehr lange und enge Beziehung": Er arbeitete dort von 2009 bis 2019 als Moderator. (APA, 5.11.2020)