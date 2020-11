"extralive" verspricht das ORF-Radiokulturhaus. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Das ORF Radiokulturhaus startet am Freitag, 6.11., wieder seine Reihe "extralive" und zeigt Gespräche und Konzerte heimischer Musikerinnen und Musikern live via Videostream auf radiokulturhaus.orf.at. Den Auftakt macht Wolfram Berger, der am Freitag um 20 Uhr sein "Karl Valentin – Solo" präsentiert.

Jeweils montags um 19.30 Uhr findet im November laut ORF-Aussendung die Ö1-Reihe "On Stage" (19.30 Uhr) live on Air und als Videostream statt. Am 9. November ist die Wiener Folkband Hotel Palindrone, die ihr 25-Jahr-Jubiläum mit dem neuen Album "Alpestan" feiert, zu sehen. Am Dienstag, den 10. November findet um 19.30 Uhr "Auf eine Melange mit Musalek" statt.

Wiener Vorlesungen

In Kooperation mit "Wien Modern" bringen "Polwechsel + Klaus Lang" am 11.11. ab 20 Uhr das Album "Unseen" live als Österreichpremiere ins Radiokulturhaus. Im Rahmen der Wiener Vorlesungen spricht am 12. November ab 19 Uhr der Schweizer Publizist Roger de Weck über Kraft und Krisen der Demokratie.

An Tagen ohne "extralive"-Veranstaltung sind von Montag bis Freitag Konzertaufnahmen aus dem Archiv als Videostream zu sehen – so etwa am 13. November (20 Uhr) ein Konzert vom Nino aus Wien. (APA, 5.11.2020)