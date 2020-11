Matthew Beard als Max Liebermann und Juergen Maurer als Oskar Rheinhardt in "Vienna Blood".

Foto: ORF/MR Film/Endor Productions/Hubert Mican

Wien – Nachdem die ORF-Premiere des dritten "Vienna Blood"-Films wegen der aktuellen Berichterstattung über den Terroranschlag in Wien abgebrochen wurde, steht nun der neue Sendetermin fest: "Der verlorene Sohn" wird am Mittwoch, 11.11., um 20.15 Uhr auf ORF 2 gezeigt. Dies gab der ORF am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

Matthew Beard ermittelt in der Serie als junger Arzt und Psychoanalytiker Max Liebermann gemeinsam mit Juergen Maurer als Kriminalbeamter Oskar Rheinhardt. Inszeniert hat die beiden neuen Teile Umut Dağ. (red, 5.11.2020)