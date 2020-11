Die Montagnacht in Gewahrsam genommenen Männer sind großteils um die 20 Jahre alt, mehr als die Hälfte wurde in Österreich geboren

Die Polizei führte direkt nach dem Anschlag am Montag Hausdurchsuchungen und Festnahmen durch. Foto: APA/Kerschbaummayr

Noch in der Nacht auf Dienstag, unmittelbar nach dem Terroranschlag von Wien, setzte eine erste Welle der Repression gegen die islamistische Szene in Österreich ein. Bis zum Morgengrauen wurden Hausdurchsuchungen und Festnahmen durchgeführt, am Dienstagnachmittag dann die Zahl von 14 Festnahmen bestätigt. Mittlerweile ist eine weitere Person dazugekommen. Im Lauf des Donnerstags wird nun entschieden, ob die Verdächtigen in U-Haft bleiben oder auf freien Fuß gesetzt werden. Dem Vernehmen nach dürfte die überwiegende Mehrheit der 15 Männer aber in Haft bleiben.

Sie alle sind "einschlägig aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur radikalislamistischen Szene bekannt", wie es in der Beantragung der Maßnahmen heißt. Alle verkehrten in Moscheen, die der salafistischen Szene zuzuordnen sind. Gegen mehrere Personen, etwa einen 2002 in Bangladesch geborenen Wiener, liefen schon vor dem Anschlag Ermittlungen wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Vergangene Ausreiseversuche

Andere wurden bereits rechtskräftig verurteilt, beispielsweise B. K., der gemeinsam mit dem späteren Attentäter von Wien auf der Anklagebank saß. Sie wollten beide in IS-Gebiete ausreisen; der spätere Attentäter schaffte es in den türkischen Grenzort Hayat; B. K. leistete aus Österreich den Treueschwur auf den IS-Anführer. Er hat sich offenbar kurz nach dem Attentat am Montagabend freiwillig gestellt.

Auch mindestens ein weiterer Festgenommener wollte einst nach Syrien gelangen, dem Vernehmen nach bereits 2015. Der damals 16-Jährige war gemeinsam mit seiner "Ehefrau" und weiteren Jihadisten mit Balkanwurzeln unterwegs; er wurde gestoppt und später verurteilt. Einer der Verdächtigen ist der Sohn jener Frau, auf die das Leihauto angemeldet war, mit dem der spätere Attentäter im Juli 2020 in die Slowakei fuhr, um Munition zu kaufen.

Jung und mit Migrationshintergrund

Auffällig ist das geringe Alter der Verdächtigen: Die meisten wurden zwischen 1997 und 2002 geboren, einer der Verhafteten ist gerade einmal 16 Jahre alt. Auch der Attentäter selbst war nur 20 Jahre alt. Von den zwölf Personen, die schon in der Nacht auf Dienstag festgenommen wurden, sind sieben gebürtige Österreicher mit Migrationshintergrund. Zwei wurden im Kosovo geboren, zwei in Tschetschenien, ein Verdächtiger in Bangladesch. Alle wohnten in Wien oder St. Pölten, ein Verdächtiger in Linz.

Unklar ist, ob alle Verdächtigen einander gekannt haben oder ob es sich generell um "auffällige" Kontaktpersonen des Attentäters handelt. Zwei der Verhafteten gingen einst in St. Pölten miteinander in die Schule, viele waren im Vereinsfußball aktiv. In sozialen Medien sind nur zwei der Verhafteten eindeutig identifizierbar, wobei die beiden miteinander nicht öffentlich interagiert haben dürften. Die Polizei prüft nun anhand sichergestellter Geräte und anderer Beweismittel, ob die Personen "Mittäter" sind oder "zumindest in Anschlagspläne involviert waren". Es gilt die Unschuldsvermutung. (Fabian Schmid, 5.11.2020)