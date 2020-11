Gütersloh – Der deutsche Medienkonzern Bertelsmann tauscht den Finanzvorstand aus. Bernd Hirsch verlässt das Unternehmen nach viereinhalb Jahren "auf eigenen Wunsch" zum Jahresende, wie Bertelsmann am Donnerstag in Gütersloh mitteilte. Sein Nachfolger wird mit 1. Jänner 2021 Rolf Hellermann, der seit 2018 die Finanzdienstleistungstochter Arvato Financial Solutions führt.

Der 44 Jahre alte Betriebswirt arbeitet seit 16 Jahren für Bertelsmann. Vor fünf Jahren stieg er zum Finanzchef von Arvato auf, 2018 übernahm er die Führung von Arvato Financial Solutions. Sein Nachfolger dort steht noch nicht fest. Der heute 50 Jahre alte Hirsch war 2016 vom Duft- und Aromenhersteller Symrise zu Bertelsmann gekommen. (APA/Reuters, 5.11.2020)