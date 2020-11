Wien – Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will nun mehr Grundwehrdiener (GWDs) mit mehr Geld beim Bundesheer halten: Unter der Parole "Mein Dienst für Österreich" wird beim Militär für Wehrpflichtige die Möglichkeit geschaffen, nach ihrer sechsmonatigen Ausbildung ihren Dienst freiwillig um drei Monate zu verlängern – in dieser Zeit können sie etwa im Rahmen eines Assistenzeinsatzes an der Grenze das Erlernte in der Praxis anwenden. Wer sich für diese Option entscheidet, wird mit immerhin 3000 Euro besoldet.

Will das Bundesheer wieder in die Mitte der Gesellschaft führen: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Foto: APA / Herbert Neubauer

Schon am Nationalfeiertag beschloss die Regierung auch monetäre Anreize für den Milizdienst: etwa den Milizbonus, der Freiwilligen zusätzlich 400 Euro ab dem dritten Monat einbringt. Eine Milizkaderausbildung soll den Sold wiederum um zusätzliche 200 Euro erhöhen. Alle Verbesserungen gelten freilich auch für Soldatinnen.

Die Intention hinter der Neuerung für Grundwehrdiener erklärt Ministerin Tanner damit, dass sie das Bundesheer "wieder in die Mitte der Gesellschaft führen" wolle. Zudem habe man in der Corona-Krise gesehen, wie wichtig auch die Miliz für die Republik sei – daher möchte sie nun den Wehr- wie den Milizdienst "attraktiver und moderner gestalten".

Zuerst Ausbildung, dann erst Einsatz

Im Detail sollen die Grundwehrdiener, die freiwillig verlängern, in einem Zeitraum von drei Monaten mit dem Dienstgrad "Gefreiter" 3.034,74 Euro monatlich erhalten, für "Korporäle" sind es 3.050,10 Euro. Dabei handelt es sich um Nettobeträge – die Kosten dafür werden insgesamt mit circa 9,8 Millionen Euro im Jahr beziffert.

Mit dem neuen Modell sollen sich die jungen Soldaten zuerst voll auf ihre Ausbildung konzentrieren können und zusätzlich die Chance auf zertifizierte Zusatzqualifikationen erhalten – von Hygiene- und Sanitätsausbildungen bis hin zu Kursen für den Lkw-Schein oder das Programmieren von Computern. (Nina Weißensteiner, 6.11.2020)