Wer effizient heizen will, muss auch ans Lüften denken. Foto: http://www.istockphoto.com/igorr1

Es scheint ein Grundgesetz technischer Defekte zu sein: Sie treten immer in den ungünstigsten Momenten auf. Die Heizung fällt fast nie während der Bürozeiten der Hausverwaltung aus, sondern spätnachts, am Wochenende oder gleich zu Weihnachten, wenn es draußen klirrend kalt ist und die Innenräume besonders schnell auskühlen.

Manches lässt sich aber schon durch einfache Tipps verhindern – oder selbst beheben, wie der Brand- und Wasserschadensexperte Soluto jüngst in einer Aussendung betonte. So sollte die Heizung beispielsweise stets frei stehen, damit die Wärme möglichst gut zirkulieren kann. In Mikroapartments ist das aber möglicherweise nicht so leicht umsetzbar: Große Gegenstände wie Sessel oder Sofas sollten mindestens einen halben Meter vom Heizkörper weggerückt werden.

Nicht ausschalten

Das richtige Entlüften des Heizkörpers kann helfen, wenn er nicht anspringen will. Dabei sollte allerdings möglichst wenig Wasser durch das Entlüftungsventil entweichen, um den optimalen Wasserdruck im Heizsystem wiederherstellen zu können, betonen Experten.

Noch ein häufiger Fehler – zumindest wenn ein Corona-Lockdown uns nicht gerade in unsere vier Wände verbannt: Wer ein paar Tage verreisen will, sollte seine Heizung nie aus falsch verstandener Sparsamkeit ganz ausschalten. In Wahrheit erreicht man damit das Gegenteil, wird in der Aussendung ausgeführt: "Das Wiederaufheizen eines kalten Zimmers verbraucht bedeutend mehr Energie und verursacht so hohe Kosten." Es spricht also nichts dagegen, nach dem Urlaub in eine wohlig warme Wohnung zurückzukommen.

Fenster auf

Wer effizient heizen will, sollte zudem auf Stoßlüften anstatt auf gekippte Fenster setzen. Das könnte nicht zuletzt im Kampf gegen die Corona-Pandemie helfen – und hat unlängst sogar den Guardian zu einem Artikel über die angebliche deutsche Obsession mit dem Lüften verleitet. Dafür sollte mehrmals täglich für fünf bis zehn Minuten das Fenster komplett geöffnet werden. Die Königsdisziplin ist das Querlüften, bei dem gegenüberliegende Fenster geöffnet werden. (red, 19.11.2020)