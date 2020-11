RADIO-TIPPS

11.05 LESUNG

Radiogeschichten Spezial: Selbstachtung

Ausgewählte Essays von Toni Morrison, gelesen von Elisabeth Findeis. Bis 11.25, Ö1

14.05 MUSIK

In Concert: Otis Redding at the Whisky a Go Go Bei einer Reihe von Clubauftritten im April 1966 in Los Angeles zog die Soul-Legende auch als Livemusiker alle Register. Bis 18.55, Ö1

20.00 KABARETT

Kabarett direkt: "Karl Valentin – Solo" Ein Abend im Zeichen kurioser Monologe und vertrackter Szenen mit Wolfram Berger in der Titelrolle live aus dem Radiokulturhaus in Wien. Bis 22.20, Ö1 (Karl Gedlicka, 6.11.2020)