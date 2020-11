Geholfen werden soll allen, lautet das ambitionierte Motto hinter den Kulissen. Es gibt diverse bestehende Covid-Hilfstöpfe. Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Bei aller Nachvollziehbarkeit für Regelungen, die in Zeiten einer Pandemie zu einer Reduktion der Infektionszahlen führen sollen: Frustration, Ärger und eine Prise Resignation, das ist jenes Stimmungsbild, das den vom aktuellen Lockdown betroffenen Kunst- und Kulturbetrieb und seine Klientel dieser Tage eint.

Das Verständnis des Bundeskanzlers dafür hält sich in Grenzen: "Kulturverliebte", sagte Sebastian Kurz im Ö1-Morgenjournal am Sonntag, würden "die Schließung der Kulturstätten" kritisieren.

Für die davon neuerlich vor allem wirtschaftlich Betroffenen dieser Branche hatte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) tags davor eine tröstliche Botschaft parat: Sämtliche "Unternehmensformen, Körperschaften, Non-Profit-Organisationen" bekämen "bis zu 80 Prozent ihrer Umsätze" im November ersetzt, das gelte "für alle Vereine, Theater und Museen".

Richtlinien in Arbeit

Zur Kalkulation wird dabei der November-Umsatz des Vorjahres herangezogen. Alternativ vielleicht auch ein Umsatzdurchschnitt aus den vergangenen Monaten, ähnlich dem jetzt in Deutschland vorgesehenen Modell. Details zur Abwicklung sind vorerst nicht in Erfahrung zu bringen, denn die Verhandlungen mit dem Finanzministerium laufen noch. Eine zugehörige Richtlinie befindet sich in Ausarbeitung. Wann diese vorliegen wird, ist unklar.

Inwieweit dieser Zuschuss also "einfach, schnell und unbürokratisch" fließen wird, bleibt abzuwarten. Gegen derartige politische Beruhigungsrhetorik ist der Großteil der Existenzkämpfer der Kulturbranche mittlerweile immun, da sie die Realität der vergangenen Monate eher das Gegenteil lehrte.

Wer tatsächlich Anspruch auf den 80-prozentigen Ausgleich von Einnahmenausfällen bis zumindest Ende November hat, wird eine Frage der Definition sein. Von der nun behördlich verordneten Schließung sind ja nicht nur Theater, Kleinbühnen, Kulturvereine, Konzerthäuser oder Museen selbst, sondern tatsächlich auch deren Dienstleister, freiberufliche Kunst- und Kulturschaffende oder Lieferanten direkt betroffen.

Geholfen werden soll allen

Geholfen werden soll allen, lautet das ambitionierte Motto hinter den Kulissen. Geschöpft werden dürfte, so der aktuelle Stand, wohl aus diversen bereits bestehenden Covid-Hilfstöpfen. Neben dem Härtefallfonds etwa jener für Non-Profit-Organisationen oder die Überbrückungsfinanzierung der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS), die jüngst von 6000 Euro auf 10.000 Euro erhöht wurde.

Der Covid-19-Fonds des Künstlersozialversicherungsfonds (KSVF) wurde von fünf auf zehn Millionen Euro aufgestockt. Er richtet sich an einkommensschwache Künstler, deren Jahreseinkommen zu gering für eine SVS-Versicherung ist.

Für Veranstalter, die nun neuerlich mit Absagen konfrontiert sind, werden die Ausfälle wohl über den Ende September eigens geschaffenen und mit 300 Millionen Euro dotierten Schutzschirm abgegolten. Und die Bundesinstitutionen?

Die Ankündigung einer Kompensation der Ausfälle bis Ende des Monats hatte auch Theater- und Museumsdirektoren milde gestimmt. Reihum wurde das als wichtige Maßnahme zur finanziellen Absicherung gewertet. Inwieweit Bundesinstitutionen allerdings tatsächlich zu den Profiteuren gehören werden, ist noch gar nicht geklärt.

Hohe Abgeltung

Auch weil die Umsatzabgeltung, wie Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) mehrmals betonte, mit 800.000 Euro gedeckelt ist. Hinzu kommt die Frage, ob Kurzarbeit in Abzug gebracht werden müsste oder nicht. Bislang ging es bei Bundestheatern und Bundesmuseen, zusätzlich zu den üblichen Jahressubventionen, um eine Abgeltung der Defizite in Millionenhöhe. Zwischendurch gab es im Sommer eine Direkthilfe von insgesamt zehn Millionen Euro. Am Jahresminus würde der aliquote Zuschuss eines November-Umsatzes letztlich nichts ändern. Dem Vernehmen nach wird an einer Sonderregelung getüftelt. (Olga Kronsteiner, 6.11.2020)