Imago Images Entsorgung von Nerz-Kadavern in Jütland. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix/Mette Moerk

Es gibt nur relativ wenige Tierarten neben dem Menschen, die sich mit dem neuen Coronavirus anstecken können. Die meisten davon sind, wie etwa die Hauskatze, sogenannte "virale Sackgassen", wie der Virologe Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Uni Wien erklärt. "Sie können sich zwar infizieren, aber das Virus so gut wie gar nicht auf Menschen übertragen."

Eine Ausnahme sind marderartige Tiere wie etwa das Frettchen oder der Nerz. Frettchen werden deshalb auch als Versuchstiere für Sars-CoV-2 genützt. Der deutsche Virologe Christian Drosten spekulierte zu Beginn der Pandemie sogar, dass die Übertragung des Virus auf den Menschen auf Marderhundfarmen in China passiert sein könnte. Konkrete Hinweise dafür gebe es aber bis heute nicht, sagt Nowotny.

Übertragungen von Nerz auf Mensch

Wohl aber gab es in den vergangenen Monaten dokumentierte Fälle von Übertragungen von Nerz auf Mensch auf Nerzfarmen in den Niederlanden und in den USA. Nun wurden auch Ansteckungen aus Dänemark gemeldet, dem größten Nerzfellproduzenten, wo in nicht weniger als 1.139 Zuchtfarmen etwa 15 bis 17 Millionen Nerze gehalten werden.

Das Besondere an den dänischen Infektionen: Forscher entdeckten bei den Nerzen eine neue Sars-CoV-2-Mutation, wie die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwoch bekanntgab. Zudem sei diese neue Variante auch schon bei zwölf Menschen im Norden Jütlands festgestellt worden. Was zu gewisser Sorge Anlass gibt: Frederiksen ließ auch die WHO wissen, dass die Mutation die Wirkung eines künftiger Impfstoffs schwächen könnte.

Unklarheit über die Mutation

Was das genau bedeutet, ist auch Norbert Nowotny nicht ganz klar. Er weist zum einen darauf hin, dass das neue Coronavirus sich ständig ändert, aber zugleich nicht so stark, dass die bisherigen Impfstoffkandidaten nicht mehr wirksam sein würden. Zum anderen vermutet er, dass diese dänische Veränderung das sogenannte Spike-Protein betreffen könnte, mit dem das Virus an den Zellen andockt. "Aber mir fehlen dazu noch die genauen Informationen."

Die lieferte in der Zwischenzeit Kåre Mølbak, Leiter der nationalen Behörde für die Kontrolle von Infektionskrankheiten. Er bestätigte, dass der neue Virenstamm tatsächlich Mutationen auf seinem Spike-Protein aufweise, dem Teil des Virus, der gesunde Zellen infiziert. Als Maßnahme wurde über das betroffene Gebiet ein Lockdown verhängt.

Massentötung aller Nerze

Frederiksen wiederum kündigte an, dass alle dänischen Nerze auch mithilfe des Militärs getötet werden sollen. Damit entspricht sie auch einer Forderung von Wissenschaftern, die vergangene Woche im Fachblatt "Science" ein Verbot der aus verschiedenen Gründen alles andere als nachhaltigen Zucht von Nerzen verlangten. Weltweit werden rund 50 Millionen dieser Tiere als Pelzlieferanten gehalten.

Auf 67 dänischen Nerzfarmen wurde inzwischen der Pelztierbestand bereits gekeult. Die Nerzzüchter sollen entschädigt werden. (Klaus Taschwer, 5.11.2020)