Die ersatzgeschwächten Kärntner kassieren in der 76. Minute das entscheidende Gegentor. Sie befinden sich aber weiterhin voll im Aufstiegsrennen

In dieser Galerie: 2 Bilder Taferner erwies seinem Team mit der gelb-roten Karte einen Bärendienst. Foto: imago images/Pixsell / Slavko Midzor Ferdinand Feldhofer muss in Zagreb eine Niederlage einstecken. Foto: imago images/Pixsell/Sanjin Strukic

Zagreb – Der WAC hat im dritten Spiel der Gruppe K der Fußball-Europa-League die erste Niederlage kassiert. Die ersatzgeschwächten Kärntner mussten sich am Donnerstag im Stadion Maksimir Dinamo Zagreb nach Kampf mit 0:1 geschlagen geben. Den einzigen Treffer erzielte "Joker" Iyayi Atiemwen erst in der 76. Minute. Da waren die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte für Matthäus Taferner (45./Foul) längst in Unterzahl. Die Kroaten zogen nach Punkten (je 5) zur "Halbzeit" mit dem WAC gleich.

Feyenoord Rotterdam folgt nach einem 3:1-Erfolg gegen ZSKA Moskau einen Zähler dahinter. Die Russen haben erst zwei Punkte gesammelt. Am 26. November gibt es für den WAC zu Hause in Klagenfurt gegen Zagreb die Chance zur Revanche. Da könnten auf beiden Seiten viele Akteure dabei sein, die am Donnerstag aufgrund von positiven Corona-Tests noch gefehlt hatten. (APA, 5.11.2020)



Fußball-Europa-League, Gruppe K, 3. Runde:

Dinamo Zagreb – WAC 1:0 (0:0)

Zagreb, Stadion Maksimir, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus-Pandemie), SR Jerome Brisard (FRA).

Tor: 1:0 (76.) Atiemwen

Dinamo: Zagorac – Moharrami (74. Atiemwen), Lauritsen, D. Peric (15. Leovac), Gvardiol – Majer, Franjic, Ademi, Jakic (46. Kastrati) – Gavranovic (92. Burton), Orsic

WAC: Kofler – Novak, D. Baumgartner, Lochoshvili, Pavelic (81. Hodzic) – Taferner, Stratznig, Peretz (81. Schmerböck), Wernitznig – Dieng (54. Vizinger), Joveljic (46. S. Peric)

Gelb-Rote Karte: Taferner (45./Foul)

Gelbe Karten: Leovac, Franjic, Majer bzw. D. Baumgartner, Jochum (Co-Trainer), Dieng, Pavelic, Hodzic