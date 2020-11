Die Durchsuchungen fanden auf Basis von Erkenntnissen der österreichischen Justiz statt, so das Bundeskriminalamt. Foto: mago images / Ralph Peters

Wien/ Berlin – Die Spuren des islamistischen Attentäters von Wien führen auch nach Deutschland. Wie das deutsche Bundeskriminalamt am Freitag in der Früh per Twitter mitteilte, durchsuchten Beamte im Auftrag des Generalbundesanwalts die Wohnungen und Geschäftsräume von vier Personen in Osnabrück, Kassel und bei Hamburg. Die Durchsuchungsbeschlüsse seien am Donnerstag auf Grundlage von Erkenntnissen verfügt worden, die von der österreichischen Justiz übermittelt worden seien, so das BKA.

Die Hausdurchsuchungen werfen auch die Frage auf, wie stark der Attentäter von Wien von den österreichischen Behörden nach seiner Haftentlassung überwacht wurde. So schreibt der "Spiegel", dass zwei Islamisten aus Osnabrück K.F. im Juli für mehrere Tage in Wien besucht haben. Das hätten die deutschen Behörden von ihren österreichischen Kollegen erfahren, so der "Spiegel". Zu einer weiteren Person soll es lediglich virtuellen Kontakt gegeben haben, die vierte Person soll nur indirekt mit dem Wiener Attentäter in Kontakt gewesen sein.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hatte am Donnerstag erklärt, zwei Ermittlungsstränge zu dem Anschlag vom Montag führten ins Ausland. In der Schweiz seien bereits zwei Männer festgenommen worden. Das zweite Land nannte Nehammer nicht. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer sagte aber in Berlin: "Wir haben durch den Fall in Wien auch Bezüge nach Deutschland hin zu Gefährdern, die rund um die Uhr überwacht werden."

Gut Vernetzt in Österreich

Auch in Österreich war der Attentäter mit mehreren Personen aus der islamistischen Szene vernetzt. Das beweisen die insgesamt 16 Festnahmen nach dem Attentat. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie dringend tatverdächtig sein, einen Tatbeitrag geleistet oder selbst das Verbrechen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung bzw. kriminellen Organisation begangen zu haben. Für acht der Festgenommenen wurde am Donnerstag die Untersuchungshaft beantragt, ein Beschuldigter wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, da sich der Tatverdacht nicht erhärtete. (red, APA, 6.11.2020)