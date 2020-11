"Cuties" war vor allem in den USA in die Kritik geraten. Foto: netflix

Netflix will jede Woche tausende Inhalte aus dem Netz entfernen. Das ist erst einmal nichts Aufsehenerregendes, denn das Unternehmen geht vor allem gegen Urheberrechtsverletzungen vor. Auf diese Weise wird Piraten, die Filme oder Serien illegal anbieten, ein Riegel vorgeschoben. Wie "Torrent Freak" berichtet, hat das Unternehmen aber nun einen sehr ungewöhnlichen Schritt gesetzt: So wurden dutzende Beiträge auf Twitter, die Inhalte aus dem Film wie den Trailer zeigen, entfernt. Der Grund: Der zugehörige Text war kritisch.

Netflix darf das

Aus juristischer Perspektive darf Netflix das, da das Unternehmen die Rechte an dem Film hat. Allerdings wurden ausschließlich negative Beiträge angepeilt. Entfernen konnte die Firma außerdem nur das Video- oder Bildmaterial selbst, nicht aber die Texte.

Beispiel eines gelöschten Beitrags. Foto: screenshot/via torrentfreak

Gelöscht wurden weiters nicht nur illegal gefilmte Aufnahmen, sondern selbst der Trailer zu dem Film. Eine Nutzerin kritisierte gegenüber "Torrentfreak": Postete man also den Trailer und forderte andere dazu auf, den Film anzusehen, dürfe das stehen bleiben. Übte man aber Kritik, wird der Beitrag entfernt.

Shitstorm und Klage

"Cuties" war im Sommer Ziel eines Shitstorms auf sozialen Medien. Manche User hatten kritisiert, dass der Film die jungen Schauspieler sexualisiere, indem er sie in verschiedensten suggestiven Posen zeige. Mehrere rechte US-Politiker griffen die französische Produktion an, der texanische Senator Ted Cruz bezeichnete sie gar als "Kinderpornografie", zudem wurde in dem US-Bundesstaat eine Klage eingebracht.

In einer Onlinepetition forderten Hunderttausende die Entfernung, außerdem ging der Hashtag #CancelNetflix viral. Netflix wies die Kritik zurück, der Film sei, ganz im Gegenteil, sogar ein "sozialer Kommentar gegen die Sexualisierung von Kindern", hieß es von einem Sprecher im September. (red, 6.11.2020)