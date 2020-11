8. November Tag des Tees

Tee von Da Salzburger Foto: Da Salzburger

Am Sonntag wird der Tag des Tees gefeiert. Für die Teeanbieter ist dies in diesem Jahr erst recht ein Grund zur Freude, denn der Teekonsum hat sich heuer laut Teeverband deutlich erhöht. Anlässlich des Tags des Tees bietet Demmers zehn Prozent Rabatt auf Tee im Zeitraum vom 6. bis 8. November an.

Die Produkte von "Da Salzburger", die bisher nur für die Gastronomie erhältlich waren, sind nun auch für Endkundinnen und – kunden erhältlich. Via Da Salzburger – Webshop kann man die ingesamt zwölf Sorten von Früchte- bis Grünteemischungen bestellen. Und nach einem Jahr Pause doch wieder erhältlich sind die Tees von Milford.

Bioblätterteig – wieder im Regal

Foto: Ja natürlich

Vor rund eineinhalb Jahren hat die Rewe-Bio-Marke Ja! natürlich auf palmölfreie Produkte umgestellt, manche Produkte, wie Blätterteig, wurden ausgelistet. Nun kehrt der Blätterteig palmölfrei mit Bio-Butter zurück.

Öfferl-Pop-Up wieder in der Mariahilfer Straße

Foto: Studio Riebenbauer

Schon während des ersten Lock-Down hatte die Bäckerei Öfferl in der Mariahilfer Straße einen Pop-Up-Shop eröffnet, nun gibt es eine Fortsetzung auf Nr. 9, wo eigentlich gerade eine neue Filiale errichtet wird. Das Bistro in der Wollzeile musste jetzt allerdings im Gastro-Lockdown schließen, daher entschloss man sich, den Umbau zu stoppen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Mariahilfer Straße beschäftigen zu können.

Ab 9. November gibt es nun auf Nr. 9 wieder Gebäck und hausgerösteten Kaffee.

Öfferl Pop Up Mariahilfer Straße 93

1060 Wien Mo – Sa 8.00 – 19.00 Uhr

So 8.00 – 14.00 Uhr



Heyho! Müsli bei Dm

Foto: Heyho

Die Lüneburger Biomüslimarke "Heyho!" beschäftigt Menschen, die es sonst auf dem Arbeitsmarkt nicht leicht haben. Das reicht von ehemaligen Häftlingen bis zu psychisch kranken Menschen. In der Rösterei sollen sie eine neue Chance und Perspektive bekommen. Drei Sorten Biomüsli von Heyho! – Apfel Stroodle, Peanut Power to the People und Saltcity Original – die dort gefertigt werden, sind nun seit einigen Wochen in Österreich bei Dm im Glas erhältlich.

Heyho

Renommierte Weingüter Burgenland feiern Jubiläum

Abschließend ein (Fernseh-)Tipp fürs Lockdown-Wochenende: Am Samstag, 7.11., wird auf ORF III um 15.40 eine Doku über die Winzervereinigung "Renommierte Weingüter Burgenland" gezeigt.

Die Winzervereinigung mit den Mitgliedern Paul Achs, FeilerArtinger, Gesellmann, Giefing, Hans Igler, Juris, Kerschbaum, Kollwentz, Krutzler, Leberl, Rittsteuer, Ernst Triebaumer und Umathum wurde vor 25 Jahren gegründet und die Betriebe sind nach wie vor im Familienbesitz.

Anlässlich des Jubiläums gibt es eine Wein-Sonderedition mit Weinen aller Weingüter zu erstehen: Die auf 260 Stück limitierte Auflage "13 Winzer/13 Weine/13 Lagen" in der Holzkiste ist bei den Weingütern oder via rwb.at erhältlich. (red, 6.11.2020)