Volle Intensivstationen und Probleme beim Contact-Tracing: Was läuft falsch?

Die Intensivstationen stoßen teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen. Foto: APA/OÖG

Die Corona-Situation in Österreich spitzt sich zu: In Teilen des Landes werden die Intensivbetten knapp, und immer weniger Neuinfektionen sind nachverfolgbar. Wie lange das Gesundheitssystem noch Kapazitäten hat, was beim Contact-Tracing aktuell falsch läuft und wann die Zahlen endlich wieder sinken dürften, erklären Steffen Arora und David Krutzler vom STANDARD. (red, 6.11.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.