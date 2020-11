Schon im ersten Lockdown kochten Köche und Gastronomen weiter für ihre Gäste. Dann eben to go. Jetzt, im November, in dem wir unsere Bäuche zu altbekannten Zeiten schon auf Weihnachten einpegelten, ist die Zeit der zweiten Delivery-Welle da. Um zu überleben und auch den Produzenten weiterhin zumindest einen Teil ihrer Lebensmittel abkaufen zu können, damit diese wiederum überleben (da gibt es nämlich keine umsatzbasierte Unterstützung), wird verschickt oder über die Eingangstür der Gastwirtschaft gereicht.

Anbei eine kleine Auswahl der Martini-Gansl-Wirte to go, wobei generell gilt: Lieblingswirt googeln, schauen, ob er ausliefert, und vorbestellen.

In Wien steht man hier ganz im Zeichen der Gans:

Im Stuwer-Beisl im 2. Bezirk gibt es die Viertelgans to go für 23 Euro. Wer auf das Menü setzt, zahlt 32,50 Euro und bekommt dafür eine Gansl-Einmachsuppe, die Viertelgans und gschupfte Nudeln mit Apfel als Dessert.

Die Stuwer-Gans kommt sogar mit Videoanleitung. Restaurant STUWER

Das Restaurant Béla Béla im Steigenberger Hotel Herrenhof im 1. Bezirk brät schon seit Jahren Gänse für zu Hause. Aufgrund der aktuellen Situation sind sie mit der Gans-to-go-Aktion nicht mehr allein. Die Bio-Gans gibt es nach wie vor ab vier Personen mit Rotkraut, Knödel, Saft und Maroni für 152 Euro. Anrufen und bestellen. 24 Stunden vor Abholung reicht.

Noch bis zum Martinitag, dem 11. November, gibt es Gansl zum Mitnehmen im Motto am Fluss. Hier reicht das Angebot von der Gänseleber-Terrine um 17,50 Euro über die Waldviertler-Weidegans für 26,50 Euro pro Person bis hin zum Maroni-Tartelette für 8,50 Euro. Mit der Bitte um eine Bestellung zwei Tage im Voraus nimmt das Motto-Team Bestellungen gerne unter office@mottoamfluss.at entgegen.





Täglich noch bis 30. November kommt die Bio-Gans vom Restaurant Veranda im Hotel Sans Souci in des Gansl-Fans-Heim. Entweder mit dem Lieferservice für einen Aufpreis von 15,50 Euro bis 27,80 je nach Bezirk oder zum Abholen mit Gratis-Parkmöglichkeit vor der Hoteltür.

Der Bio-Gänsebraten mit Rotkraut, Erdäpfelknödel und Maroni wird im Menü begleitet von einer Bio-Ganslsuppe mit Bröselknödel vorab und einem Trio von der Zotter-Bio-Schokolade zum Abschluss. Das Ganze kostet inklusive hochprozentiger Überraschung und einer Flasche Zweigelt vom Weingut Christian Haider 250 Euro für vier Personen. Auf Wunsch tranchiert das Team des Veranda die Gans vorab.





Rudis Beisl im 5. Bezirk bietet im November seine gesamte Speisekarte zum Mitnehmen an. Darunter befindet sich auch eine Portion ofenfrisches Gansl mit Rotkraut, Weißweinkraut, Erdäpfel- und Semmelknödel für 21,90 Euro.

Die Gans muss man sich heuer daheim schmecken lassen. Foto: Istock/Getty images

Gansl-Wochen mit der Mostviertler Weidegans hat auch das Ulrich im 7. Bezirk eingeläutet. Als Take-away oder Delivery gibt es die Gans mit Rotkraut, Speckkrautsalat, Erdäpfelknödel und Preiselbeeren für 28 Euro pro Person. Einen stimmungsaufhellenden Schoko-Shot aus dem Take-away-Menü im Ulrich gibt es für vier Euro.





Gleich bis 25. Dezember liefert das Grand Hotel in Wien Gans oder Truthahn nach Hause. Das Truthahnpaket mit einem Vogel von 3,5 Kilogramm umfasst zudem Süßkartoffelpüree, glacierte Pastinake, Rotkraut, Semmel-Maroni-Füllung und Orangen-Cranberry-Saft für vier Personen. Eine Flasche Rotwein vom Weingut Schneider gibt es für insgesamt 160 Euro obendrauf.

Die Martini- oder Weihnachtgans des Grand Hotels bringt ebenso 3,5 Kilogramm auf die Waage und wird mit Apfel-Rotkraut, Erdäpfelknödeln, Semmelknödeln für vier Personen gereicht. Hier beläuft sich der Preis inklusive Flasche Rotwein auf 180 Euro.

Um zwei Tage Vorlaufzeit wird gebeten bei Bestellung unter +43 1 515 80-1821 oder banquetoffice-vienna@jjwhotels.com.





Vom 11. bis 15. November bietet das Pichelmaiers zum Herkner im 17. Bezirk ein Ganslmenü zum Abholen an. Die Bestellung ist bis am Vortag möglich, ein viergängiges Menü kostet 48 Euro.

Die Gans im ganzen Land

Geflügeltes abseits der Gans bietet Theresia Palmetzhofer in ihrem Gasthaus zur Palme in Neuhofen /Ybbs bei Amstetten zum Mitnehmen an. Die halbe gebratene Gans gibt es klassisch mit Kartoffelknödel und Rotkraut um 17 Euro. Der Liter Enten-Einmachsuppe mit Bröselknödel wechselt für neun Euro den Besitzer. Abzuholen direkt am Bestelltag, wenn die Bestellung bis 10.30 Uhr online eingeht. Geliefert wird im Umkreis von vier Kilometern.

Max Stiegl und sein Team aus dem Gut Purbach im Burgenland haben sich schon während des ersten Lockdowns zu Delivery-Experten gemausert. Die Pannonische Gans kommt aus Purbach mit Rotkraut, Speckkraut, Knödel und Safterl für 65 Euro nebst den Stiegl-Delivery-Klassikern bis ins Wiener Zuhause. Ab einer Bestellung von 10 Euro gibt es eine gratis Klopapierrolle dazu. Bestellungen bitte vorab via Mail an office@gutpurbach.at.

Ab einer Bestellung von 10 Euro gibt es von Max Stiegl eine Klopapierrolle gratis dazu. Foto: Gut Purbach

Henrici in Eisenstadt bietet sein Bauerngansl to go mit zweierlei Kraut, Erdäpfelknödeln und Preiselbeerapfel für 20 Euro pro Person an. Das viergängige Ganslmenü aus Jiddischer Gänseleber im Glas, Ganslsuppe mit Bröselknödel, Henricis Bauerngansl mit Kraut, Erdäpfelknödeln und Preiselbeerapfel und Milchrahmstrudel zum Abschluss gibt es für 38 Euro pro Person. Die Gans im Ganzen mit Beilagen für vier Personen kostet 95 Euro.

Im steirischen Trautmannsdorf sorgen die Geschwister Rauch aus dem Steirawirt für gutes Gansl in den eigenen vier Wänden. Und zwar im Rahmen eines dreigängigen Menüs aus Gänseleberterrine im Glas oder Ganslsuppe, Martini-Gansl mit Bratapfel und Rotkraut und einem Kastanienmousse mit Karamell und Zwetschge für den süßen Abschluss um 45 Euro pro Person.

In Kärnten muss man auch heuer nicht auf die feine Gans aus dem Restaurant Bachler in Althofen verzichten. Hier gibt es die Bio-Gans vom Brunnerhof als Brust oder Keule auf Schalotten-Maroni-Feigen-Saft mit Rotkrautknödel, Serviettenknödel und Apfelrotkraut für 29 Euro pro Person. Um Vorbestellung unter 04262/38351 wird gebeten.

Am Mittwoch, 11., und Samstag, 14. November, gibt es das Martini-Gansl bei Döllerers im salzburgerischen Golling zum Abholen. Das Drei-Gänge-Menü besteht aus herbstlichem Salat mit geräucherter Ganslbrust, Martini-Gansl mit Rotkraut, Spitzkraut und Erdäpfelknödel sowie einer Weiße-Schokolade-Panna-cotta zum Dessert. Es kostet 49 Euro pro Person. Um Vorbestellung wird gebeten. (red. 7.11.2020)