Arnautovic fehlt erneut. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Wien – Marko Arnautovic scheint nicht im 29-Mann-Kader für die November-Länderspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft auf. Der Wiener, der am kommenden Mittwoch noch mit seinem Club Shanghai SIPG in der chinesischen Liga im Einsatz ist, wurde am Freitag von ÖFB-Teamchef Franco Foda nur auf die Abrufliste gesetzt.

Husein Balic (24) hatte bereits fünf Einsätze im U21-Team des ÖFB. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Außerdem fehlen unter anderem die verletzten Konrad Laimer und Stefan Posch, Marco Friedl steht wegen Reisebeschränkungen nicht zur Verfügung. Erstmals ins Aufgebot berufen wurde LASK-Offensivspieler Husein Balic. Die ÖFB-Auswahl tritt auswärts gegen Luxemburg (11. November/Testspiel) und jeweils in der Nations League in Wien gegen Nordirland (15. November) und Norwegen (18. November) an. (APA, 6.11.2020)

Der ÖFB-Team-Kader

Tor:

Pavao Pervan (VfL Wolfsburg/GER, 4 Länderspiele)

Alexander Schlager (LASK, 3)

Cican Stankovic (Red Bull Salzburg, 4)

Abwehr:

Aleksandar Dragovic (Bayer 04 Leverkusen/GER, 84/1 Tor)

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/GER, 50/4)

Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/GER, 23/1)

Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER, 1/0)

Gernot Trauner (LASK, 1/0)

Christopher Trimmel (Union Berlin/GER, 9/0)

Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg, 19/0)

Maximilian Ullmann (SK Rapid, 0)

Albert Vallci (Red Bull Salzburg, 0)

David Alaba (Bayern München/GER, 74/14)

Mittelfeld:

Husein Balic (LASK, 0)

Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen/GER, 79/1)

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim/GER, 5/2)

Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim/GER, 18/1)

Raphael Holzhauser (Beerschot/BEL, 1/0)

Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt/GER, 46/0)

Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach/GER, 28/3)

Karim Onisiwo (FSV Mainz/GER, 9/1)

Reinhold Ranftl (LASK, 3/0)

Louis Schaub (FC Luzern/SUI, 15/5)

Xaver Schlager (VfL Wolfsburg/GER, 15/1)

Alessandro Schöpf (FC Schalke 04/GER, 24/5)

Angriff:

Adrian Grbic (FC Lorient/FRA, 4/1)

Michael Gregoritsch (FC Augsburg/GER, 22/4)

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart/GER, 1/0)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig/GER, 44/8)

Auf Abruf:

Martin Fraisl (SV Sandhausen/GER, 0)

Heinz Lindner (FC Basel/SUI, 28)

Jörg Siebenhandl (SK Sturm Graz, 2)

Philipp Wiesinger (LASK, 0)

Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg, 6/0)

Yusuf Demir (SK Rapid, 0)

Thomas Murg (PAOK Saloniki/GRE, 0)

Manuel Prietl (Arminia Bielefeld/GER, 0)

Marcel Ritzmaier (SK Rapid, 0)

Stefan Schwab (PAOK Saloniki/GRE, 1/0)

Patrick Wimmer (FK Austria Wien, 0)

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach/GER, 0)

Peter Zulj (RSC Anderlecht/BEL, 10/0)

Marko Arnautovic (Shanghai SIPG/CHN, 85/26)

Ercan Kara (SK Rapid, 0)

Christoph Monschein (FK Austria Wien, 1/0)