Eine kleine Auswahl aktueller Google-Icons. Es gibt tatsächlich noch mehr in diesem Stil.

Designänderungen an Software sind generell eine schwierige Sache: Während die Hersteller der Meinung sind, dass eine regelmäßige optische Erneuerung notwendig ist, um modern zu wirken, gibt es einen Teil der Nutzer, die Änderungen generell ablehnen. Entsprechend sind User-Interface-Designer auch gewohnt, dass vieles von dem, was sie so tun, zunächst einmal negative Reaktionen auslöst. Trotzdem ist es selten, dass das Feedback dermaßen ablehnend ausfällt, wie es bei Google nun der Fall ist.

Icon-Austausch

In den vergangenen Wochen hat Google die Icons mehrerer seiner beliebtesten Apps ausgetauscht. Das Problem dabei: Ob Google Calendar, Gmail oder Drive, sie sehen sich nun alle ziemlich ähnlich – vor allem wenn mehrere diese Symbole nebeneinander zur Auswahl stehen, wie es beispielsweise im App-Launcher auf einem Smartphone der Fall ist.

Eine böse, aber nicht ganz unrichtige Zuspitzung der Situation. Grafik: Google

Ein Einheitsbrei, der vor allem einer Design-Entscheidung zu "verdanken" ist: Die Icons sind allesamt in jenen vier Farben gehalten, die auch beim Google-Logo zum Einsatz kommen. In Kombination mit den sehr simplen Formen, sehen sich so viele Programme nun sehr ähnlich. Ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn Branding wichtiger ist als Nutzbarkeit, wie so manche Kritiker in den vergangenen Wochen anmerkten.

Alternative

Andere können wiederum generell nichts mit dem simplen Stil anfangen, und bevorzugen die deutlich detaillierteren, bisherigen Icons. Für diese gibt es nun zumindest teilweise eine gute Nachricht. Der Designer Claudio Postinghel hat eine Chrome-Erweiterung veröffentlicht, die im Browser die alten Icons zurückbringt. Eine Firefox-Ausgabe ist ebenfalls geplant.

Zurück zu den alten Icons. Grafik: Claudio Postinghel

Ganz überraschend kam die neue Design-Richtung von Google nicht. In den vergangenen Monaten hat Google bereits nach und nach einige Icons entsprechend umgestaltet. Auf besonders wenig Gegenliebe stieß dabei etwa das neue Symbol für Google Photos. Nun sind aber im Rahmen der Rebrandings der G Suit zu Google Workspace noch ein Schwall an weiteren Apps hinzugekommen. (apo, 8.11.2020)