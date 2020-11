Wie viele Moscheen von der Schließung betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Foto: elmar gubisch

Wien – Kultusministerin Susanne Raab und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) haben nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien die Schließung von radikalen Moscheen angekündigt. Dies sei nach einem Krisentreffen mit dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Ümit Vural, angeordnet worden, hieß es Freitagmittag. Es gehe um den Entzug der Rechtsstellung sowie um die Auflösung von Vereinen.

Wie viele und welche Vereine beziehungsweise Moscheen von diesem Schritt betroffen sein werden, ist noch nicht bekannt. Details sollen in einer Pressekonferenz um 14 Uhr im Innenministerium bekanntgegeben werden.

Sechs Verdächtige wieder enthaftet

Am Freitag wurde indes bekannt, dass von den 16 im Zusammenhang mit dem Terroranschlag festgenommenen Männern sechs wieder enthaftet wurden. Bei ihnen hätte sich der Verdacht nicht erhärtet, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek. Für acht wurde Untersuchungshaft beantragt, eine Entscheidung wird es im Laufe des Nachmittags geben. Zwei Verdächtige sind noch in keine Justizanstalt eingeliefert worden.

Die Männern werden verdächtigt, Tatbeitrag zum Wiener Anschlag oder selbst das Verbrechen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung beziehungsweise an einer kriminellen Organisation begangen zu haben. Zwei Ermittlungsstränge führen in andere Länder. (APA, red, 6.11.2020)