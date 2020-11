9.50 KOMÖDIE

Inspektor Clouseau – Ein Schuss im Dunkeln (A Shot in the Dark, USA 1964, Blake Edwards) Inspektor Clouseau ist von der Unschuld des Zimmermädchens Maria Gambrelli (Elke Sommer) überzeugt, obwohl alle Indizien gegen sie sprechen. Der zweite Einsatz von Peter Sellers als französischer Kriminalist ist noch lustiger als der erste. Bis 11.25, ORF 2

19.30 DOKUMENTATION

Unbekanntes Karelien Wälder und zehntausende Seen. Ein Teil von Karelien im Nordosten Europas gehört zu Finnland, der größere zu Russland. Nur noch wenige sprechen Karelisch als Muttersprache, alte karelische Dörfer verfallen. Doch es gibt auch Karelier, die sich dafür einsetzen, dass ihre Sprache und Kultur nicht in Vergessenheit geraten. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENABEND

Zeit.Geschichte: Terror Tage des Schreckens – Die Chronologie des Attentats am 2. November in Wien. 20.50 Bedrohtes Land – Geschichte des Terrors in Österreich. Danach die sechsteilige Serie Terror über sechs Anschläge: 21.40 Das Hotel – Jerusalem, 1946 (Anschlag im King David Hotel). 22.30 Terror: Die Bar – Algier, 1956 (Bombenanschlag als Symbol des algerischen Unabhängigkeitskampfes). 23.15 Terror: Die Spiele – München, 1972 (Olympische Spiele) 0.00 Terror: Der Bahnhof – Bologna, 1980 0.50 Terror: Das Schiff – USS Cole 1.40 Terror: Die Insel – Norwegen 2011. Bis 2.30, ORF 3

20.15 FANTASY

Pans Labyrinth (El laberinto del fauno, E/MX/USA 2006, Guillermo del Toro) Die junge Ofelia zieht mit ihrer schwangeren Mutter in den Norden Spanien zu ihrem Stiefvater, der im Auftrag von Diktator Franco den Widerstand der republikanischen Rebellen niederschlagen soll. Trost findet das Mädchen in einer Welt der Fabelwesen, die als Erweiterung der brutalen Wirklichkeit erscheint. Der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro verknüpft überzeugend Zeitgeschichte mit magischem Realismus. Bis 22.30, Tele 5

20.15 COMIC-VERFILMUNG

Batman Begins(USA, GB 2005, Christopher Nolan) Regisseur Christopher Nolan (Memento) erzählt, wie aus dem Milliardär Bruce Wayne der Mann mit dem Fledermauskostüm wurde, und dunkelte dafür das Batman-Universum ab. In der Titelrolle überzeugt Christian Bale. Bis 23.00, Puls 4

20.15 KRIMI

Dampfnudelblues: Ein Eberhofkrimi(D 2013, EdHerzog) "Stirb, du Sau" steht mit Farbe geschrieben an der Hauswand von Direktor Höpfl (Robert Palfrader). Kurz darauf liegt er tot auf den Bahngleisen, und mit der Ruhe des Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ist es vorbei. Bayerischer Humor der trockenen Sorte. Bis 21.50, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Arten retten – Gegen das große Verschwinden Am Beispiel der Ikone des Artenschutzes, Jane Goodall, beleuchtet der Film den Kampf um den Erhalt von Biodiversität. Bis 21.50, Arte

21.50 KOMÖDIE

Aufschneider(A 2009, David Schalko) Schwarzhumorige Einblicke in Handwerk und Beziehungsleben eines Pathologen: Josef Hader glänzt als Aufschneider. ORF 1 bringt beide Teile hintereinander. Bis 0.50, ORF 1

"Aufschneider" Josef Hader als Prof. Dr. Fuhrmann, verschrobener Leiter der Pathologie eines kleinen Spitals. Foto: ORF / Superfim / Ingo Pertramer

23.30 BIOPIC

Leto (RUS/F 2018, Kirill Serebrennikow) Mit Wiktor Zoi porträtierte Regisseur Kirill Serebrennikow einen Pionier der Leningrader Musikszene der 1980er-Jahre. Bis 23.30, RBB

23.55 MAGAZIN

Square Dance: Lärm und Lockdown – Krach macht krank Laut EU-Umweltagentur ist jeder fünfte Bürger gesundheitsschädlichem Lärm ausgesetzt. Doch die Stille des Lockdowns belastete ebenfalls. Bis 0.25, Arte



(Karl Gedlicka, 7.11.2020)