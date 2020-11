Preise vergleichen bei der Post. Grafik: Post

Nach der Online-Einkaufsplattform shöpping.at bietet die Österreichische Post nun auch ein Online-Vergleichportal an. Unter daskuvert.at stehen dafür mehr als 50 Millionen Produktangebote zur Auswahl, wirbt die Post in einer Aussendung. "Ob Spielzeug, Computerspiele oder Bücher, daskuvert.at zeigt immer das günstigste Angebot und kann auch die Versandkosten mit einberechnen", so das teilstaatliche, börsennotierte Unternehmen in einer Aussendung.

Bündelung

Die Inhalte zu den Angeboten werden von Partnern bezogen und von der Post gebündelt und aufbereitet. Für Nutzer ist das Portal kostenlos. Wer etwa nach einer einfachen Mund-Nasen-Maske sucht, bekommt Freitagnachmittag von daskuvert.at 188 Angebote, beginnend bei 2,88 Euro (50 Stück). Der Versandpreis beginnt bei 7 Euro. Wer auf den Button "Shop" klickt, kommt zur Seite von Amazon. (APA, 6.11.2020)