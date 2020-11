Fetter Fisch wie Hering enthält besonders viele Omega-3- Fettsäuren. Foto: Imago

Fisch enthält gute Fette für unseren Körper. Die Omega-3-Fettsäuren sollen sogar das geistige Altern verbessern. Die französische Epidemiologin und Alzheimer-Forscherin Cécilia Samieri von der Universität Inserm in Bordeaux untersuchte mit ihren Kollegen in einer vergleichenden Übersichtsstudie, ob regelmäßiger Fischkonsum Einflüsse auf die geistige Fitness im Alter hat. Gleichzeitig wurden diese Analysen auch mit spezifischen Veranlagungen der Menschen zur Entwicklung einer Alzheimer-Erkrankung verglichen.



Die Wissenschafter fassten eine französische Studie, in der Daten von Menschen aus drei Städten (Drei-Städte-Studie) analysiert worden waren, und vier US-amerikanische Studien (Studie zur Pflegergesundheit, Frauengesundheitsstudie, das Chicago Gesundheits- und Alterungsprojekt und das Rush Gedächtnis- und Alterungsprojekt) zusammen. Zusammen ergab das Ernährungs- und Denkleistungsdaten von 23.688 Personen im Alter von mindestens 65 Jahren. 88 Prozent der Menschen waren Frauen. Jeweiliger Beginn der Datensätze war zwischen 1992 und 1999. Die Personen und ihre geistige Entwicklung wurden im Mittel über vier bis neun Jahre beobachtet, um mögliche Vorteile von Fischliebhabern bei der geistigen Alterung zu ermitteln.

Auswirkungen auf Denkleistung

Die Forscher fanden, dass Fischkonsum sowohl den Abbau der generellen Denkleistung als auch der Gedächtnisleistung verzögerte. Wenn Menschen, die mehr als viermal pro Woche Fisch aßen, mit solchen verglichen wurden, die seltener als einmal Fisch auf dem Teller hatten, war der Gedächtnisvorteil der Fischliebhaber so groß, dass er einem Altersunterschied von vier Jahren entsprach. Die Fischesser waren also geistig verjüngt. Auf die generelle Denkleistung schien Fisch zwar auch positive Effekte zu haben, diese waren aber für den konkreten Vergleich nicht robust genug.

In dieser vergleichenden Übersicht zeigte sich also, dass vermehrtes Fischessen einem zunehmenden Gedächtnisverlust vorbeugen konnte. Dieser Verjüngungseffekt war unabhängig von genetisch erkannten, individuell erhöhten Alzheimer-Risiken. Ob ein ähnlicher Effekt mit Omega-3-Nahrungsergänzungsmitteln erreicht werden kann, wurde in der Studie nicht berichtet. (red, 11.11.2020)