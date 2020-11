Wir, das Volk, werden nicht verstummen. Wir, das Volk, werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir, das Volk, werden nicht aufgeben." – Indem Joe Biden dreimal die berühmten ersten drei Worte der US-Verfassung ("We, the People") zitierte, machte er schon während des nervenaufreibenden Wartens auf das Ergebnis der US-Wahl in präsidialem Tonfall ganz deutlich: Die Macht im Staat liegt nicht bei einem Einzelnen, der zufälligerweise gerade Präsident ist, sondern bei allen US-Amerikanerinnen und -Amerikanern. Er appellierte damit an die ganze Nation, sich auf ihre Verfassung zu besinnen, die sie seit jeher ohnehin geradezu heiligmäßig hochhält.

Ja. So spricht ein Präsident – und Biden könnte ab 20. Jänner 2021 wohl auch ein solcher sein. Er macht Mut, er appelliert an den Zusammenhalt, er gibt Grund zur Zuversicht. Was er nicht tut: Er spaltet nicht wie sein Vorgänger, er hetzt nicht die einen gegen die anderen auf, er ist nicht schamlos auf den eigenen Vorteil bedacht. Kurzum: Ein Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika macht die Verfassung zum obersten Handlungsprinzip. Bei Donald Trump hingegen weiß man nicht, ob er dieses knappe Dokument – es passt als Poster an jede Wand – jemals aufmerksam gelesen und darüber nachgedacht hat.

Joe Biden appelliert an den Zusammenhalt, er gibt Grund zur Zuversicht. Foto: imago/ZUMA Wire/Adam Schultz

So reformbedürftig die Verfassung in manchen Punkten ihrer zahlreichen Zusatzartikel auch sein mag: Sie hilft ihrem gewählten obersten Repräsentanten, die Nation verantwortungsvoll durch vier oder mehr Jahre zu führen. Die USA sind als Demokratie seit der Ratifizierung ihres Grundgesetzes 1788 sehr gut damit gefahren. Sie haben dafür gesorgt, dass die Macht Einzelner nicht überhandnimmt, sie haben zahlreiche Krisen gemeistert und überwunden – so auch die Rassenunruhen des 20. Jahrhunderts, die Ermordung ihres Präsidenten John F. Kennedy 1963 und auch den Rücktritt des in den Watergate-Skandal verwickelten Präsidenten Richard Nixon 1974.



Kontrolle und Ausgleich

Die US-Demokratie hat auch vier Jahre Donald Trump gut verkraftet. Ihr bewährtes System von "Checks and Balances" – die institutionalisierte Sicherstellung von Kontrolle und Ausgleich – hat dafür gesorgt, dass im Kongress der Wille der Wählerschaft nicht nur verlässlich repräsentiert wird, sondern auch Mittel in die Hand bekommt, die Interessen der Mehrheit zu artikulieren und durchzusetzen. Auch wenn es dem Präsidenten gerade nicht gefällt.

Joe Biden spricht es dezidiert aus. Nur in der Besinnung auf "We, the People" (übrigens auch im englischen Original großgeschrieben) kann es möglich werden, diese gespaltene Nation wieder zusammenzuführen. Vielleicht kann man vier Jahre Disruption nicht in wenigen Jahren im Zeichen der Konstruktion ausgleichen – doch den Versuch ist es allemal wert, muss es wert sein.

Diese Wahl aber nur als rein inneramerikanische Episode zu betrachten wäre ein Fehler. Ihre Bedeutung reicht weit über die USA hinaus. Es hängt für Amerikas Ansehen und Führungsrolle viel davon ab, wie verantwortungsvoll jetzt mit dieser Wahl umgegangen wird. Der Demokrat Joe Biden weiß das – und hoffentlich auch die Republikaner, die nun aufräumen werden müssen. Denn die Großartigkeit der USA liegt nicht in Donald Trumps plumpen Parolen, die bloß eine Illusion beschwören, sondern in der Einsicht und im Willen, ab nun wieder das Gemeinsame zu suchen: We, the People. (Gianluca Wallisch, 6.11.2020)